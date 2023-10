90 Punkte oder mehr: Diese 13 Videospiel-Meisterwerke haben 2023 bislang geprägt

Baldur's Gate 3 und Zelda: TotK sind zwei der Spiele, die eine Wertung von 90 plus Punkten abstauben konnten.

"Wann soll ich all die tollen Spiele aus 2023 nur zocken!?"

2023 wird gemessen an der Qualität seiner veröffentlichten Spiele wohl in die Historie als einer der besten Videospieljahrgänge überhaupt eingehen. Da bis auf wenige Ausnahmen – Super Mario RPG und Avatar: Frontiers of Pandora erscheinen noch in den kommenden Wochen – alle namhaften Highlights erschienen sind, wollen wir euch hier im Artikel nochmal kompakt alle Games mit einer Kritikerbewertung von 90 Punkten oder mehr aufführen.

Da ihr sicher das ein oder andere hier aufgeführte Highlight noch nicht auf dem Schirm hattet, fassen wir zudem kurz zusammen, warum die Spiele so gut sind.

Disclaimer: Das jeweilige Spiel muss auf der am meist getesteten Plattform auf Metacritic oder im GamePro-Test eine Bewertung über 90 Punkte erreichen, um hier aufgeführt zu werden. Auf Metacritic mussten die Spiele zudem jeweils mindestens 10 Reviews gesammelt haben.

Zelda: Tears of the Kingdom

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Wertung auf Metacritic: 96

96 Wertung auf GamePro: 93

93 Plattform: Switch

Ein Meisterwerk, weil... es nur wenige Open World-Spiel gibt, die so voller Geheimnisse stecken und in denen ihr euch zugleich so kreativ austoben könnt, wie in Zelda: Tears of the Kingdom. GamePro-Tester Tobi hat lediglich den neuartigen Zauber vermisst, der ihn noch in Breath of the Wild überrascht hat:

Mehr zum Thema Tears of the Kingdom im Test: Auf Augenhöhe mit einem Meisterwerk von Tobias Veltin

Baldur's Gate 3

12:31 Ich hab die Test-Version von Baldur's Gate 3 wie auf PS5 gespielt und es war super!

Wertung auf Metacritic: 96

96 Wertung auf GamePro: 92

92 Plattform: PS5, PC

Ein Meisterwerk, weil... Baldur's Gate 3 die spielerische Freiheit des Rollenspiel-Genres auf ein neues Level hebt und zudem voller Geschichten und Charakteren steckt, die ihr nie wieder vergessen werdet. Würden technische Probleme, speziell im dritten Akt, nicht am Gesamtbild kratzen, hätte das Larian-RPG eine der höchsten Bewertungen der GamePro-Geschichte bekommen:

Street Fighter 6

0:55 Street Fighter 6-Demo: Trailer zeigt, was ihr ab sofort zocken könnt

Wertung auf Metacritic: 92

92 Wertung auf GamePro: -

- Plattform: PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC

Ein Meisterwerk, weil... ihr mit Street Fighter 6 speziell im Multiplayer eines der besten Fighting Games aller Zeiten samt einem hervorragenden Kampfgefühl bekommt, das mit seinem Open World-Modus sogar frische Ansätze ins Genre bringt.

Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Wertung auf Metacritic: 92

92 Wertung auf GamePro: 92

92 Plattform: Switch

Ein Meisterwerk, weil... Super Mario Bros. Wonder vollgestopft mit kreativen Ideen und fantastischem Leveldesign 2D-Plattformer auf ein neues Level hebt. Ein Spiel, mit dem ihr solo oder im Koop schlicht eine verdammt gute Zeit haben werdet.

Dave the Diver

1:35 90 auf Metacritic: Dave the Diver ist ein Volltreffer

Wertung auf Metacritic: 90

90 Wertung auf GamePro: -

- Plattform: Switch, PC

Ein Meisterwerk, weil... der Gameplay-Loop aus Dave the Diver bis in die Haarspitzen motiviert und der Mix aus Restaurant-Sim und Tauchabenteuer gespickt mit tollen Figuren ein so besonderer ist.

Marvel's Spider-Man 2

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Wertung auf Metacritic: 90

90 Wertung auf GamePro: 92

92 Plattform: PS5

Ein Meisterwerk, weil... Spider-Man 2 ein technisch brillantes Open World-Spiel ist, das vor Abwechslung nur so strotz und die actionreichen Kämpfe mit Peter und Miles bis zum Abspann mächtig Laune machen. Für GamePro-Testerin Linda ist der Ausflug nach New York ein Superheldenfeuerwerk der Extraklasse, das ihr euch auf PS5 nicht entgehen lassen solltet:

Mortal Kombat 1

1:54 Mortal Kombat-Trailer zeigt, wie Megan Fox als Vampirin Nitara aussieht

Wertung auf Metacritic: 83

83 Wertung auf GamePro: 90

90 Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

Ein Meisterwerk, weil... ihr mit Mortal Kombat laut GamePro-Tester Kai eine fantastische Fortsetzung der Beat ´em Up-Reihe bekommt, die ihre Vorgänger spielerisch und beim Umfang in den Schatten stellt und zudem abseits der dürftigen Switch-Version hervorragend aussieht.

Mehr zum Thema Mortal Kombat 1 im Test - So brutal gut war Mortal Kombat noch nie! von Kai Schmidt

Turbo Overkill

Wertung auf Metacritic: 91

91 Wertung auf GamePro: -

- Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Ein Meisterwerk, weil... Fans von schnellen Oldschool-Shootern im Stile von Doom hier voll auf ihre Kosten kommen und zudem mit zahlreichen popkulturellen Referenzen überschwemmt werden.

Spiele-Klassiker hervorragend neu aufgelegt

In 2023 konnten aber nicht nur neue Spiele begeistern. Auch kam der ein oder andere Klassiker zurück, um sich erneut in die Riege der Meisterwerke einzureihen.

Resident Evil 4 Remake

8:30 Resident Evil 4: Separate Ways ist überraschend groß und richtig gut

Wertung auf Metacritic: 93

93 Wertung auf GamePro: 93

93 Plattform: PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC

Ein zeitloses Meisterwerk, weil... es mit Capcom so gut wie kein zweiter Entwickler versteht, ihre Horrorklassiker samt moderner Grafik und Komfortanpassungen in die Moderne zu holen. Ihr wollt actionreichen Survival-Horror? An Resident Evil 4 führt kein Weg vorbei, wie auch GamePro-Testerin Samara in ihrem Artikel schreibt:

Mehr zum Thema Resident Evil 4 Remake im Test: Wir sind zum zweiten Mal frisch verliebt von Samara Summer

Metroid Prime Remaster

Wertung auf Metacritic: 94

94 Wertung auf GamePro: 87

87 Plattform: Switch

Ein zeitloses Meisterwerk, weil... der Erkundungs-Sog und der spielerische Mix aus Rätseleinlagen und Action aus Metroid Prime samt der hervorragenden technischen Umsetzung auch 2023 noch so spaßig ist, wie zum Release auf dem GameCube vor zwanzig Jahren. So schreibt GamePro-Tester Markus, dass ihr den Klassiker unbedingt kennen solltet:

Mehr zum Thema Metroid Prime Remastered im Test: Auch auf der Switch eine Klasse für sich von Markus Schwerdtel

Auch die Enhanced Edition von Quake 2 konnte im August 2023 Kritiker begeistern und kommt auf 90 Punkte.

Auch packende Erweiterungen konnten begeistern

Nach Abschluss der Hauptgeschichte muss bekanntlich in Sachen Spielspaß noch lange nicht Schluss sein, wie zwei Addons in diesem Jahr hervorragend unter Beweis stellten.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Wertung auf Metacritic: 89

89 Wertung auf GamePro: 94

94 Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

Ein fantastisches Addon, weil... die ca. 15-20 Stunden andauernde Story-Erweiterung samt neuem Distrikt, tollen Charakteren und abwechslungsreichem Gameplay zum Besten gehört, was das mittlerweile hervorragende Cyberpunk 2077 zu bieten hat.

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Phantom Liberty im Test: Noch besser als das fantastische Hauptspiel von Stephan Zielke

Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed

Wertung auf Metacritic: 92

92 Wertung auf GamePro: -

- Plattform: Switch

Ein fantastisches Addon, weil... Fans von Xenoblade Chronicles 3 hier eine Vorgeschichte bekommen, die alle drei Teile der Reihe perfekt verbindet.

Kein gutes Spielejahr für die Branche

Während 2023 ein Fest für uns Spieler war, waren viele Entwicklungen innerhalb der Spieleindustrie genau das Gegenteil. Streiks, Massenentlassungen und Studioschließungen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter den Kulissen vieles im Argen liegt.

Über die Hintergründe klärt euch Michi in seinem Video auf:

20:47 2023 war eine Katastrophe für Videospiele!

2023 hatte noch weit mehr zu bieten

Oben aufgelistet seht ihr lediglich all jene Spiele, die es über die Marke von 90 Punkten geschafft haben. Nicht aufgelistet ist beispielsweise das fantastische Remake von Dead Space, eine Retro-Perle wie Sea of Stars, Überraschungen wie Hi-Fi-Rush, das Story-Highlight Alan Wake 2 oder auch ein Actionfest wie Armored Core 6, die allesamt im hohen 80er-Bereich eingestuft wurden.

Nicht zu vergessen mit Hogwarts Legacy und Starfield zwei Spiele, die zum Release enorm polarisiert haben und in keinem Jahresrückblick fehlen dürfen.

Welches Spiel hat euch 2023 am meisten umgehauen und welches Spiel hätte es eurer Meinung nach in die Riege der Meisterwerke verdient gehabt?