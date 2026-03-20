Crimson Desert: Diese 6 praktischen Tipps hätten wir gerne früher bekommen - setzt sie sofort um!

In den ersten Stunden von Crimson Desert müsst ihr alles vergessen, was ihr über Action-Spiele wisst.

Es gibt einsteigerfreundliche Spiele, es gibt Games, die es euch schwer machen – und es gibt Crimson Desert. Gerade am Anfang macht euch das Open-World-Spiel das Leben nicht leicht und wirft euch in eine riesige Welt mit ihren eigenen Regeln, in der wir selbst nach dutzenden Stunden noch Neues gelernt haben.

Damit ihr nicht so lange braucht, haben wir diesmal etwas mehr Tipps gesammelt, mit denen euer Einstieg bedeutend einfacher wird. Neben den sechs allgemeinen Hinweisen, haben wir im Anschluss auch noch Ratschläge und Empfehlungen zu den Themen Kämpfe und Erkundung für euch.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Abschnitt springen wollt, geht's hier entlang:

1. Macht euch klar, was Crimson Desert ist

Es mag ein merkwürdiger erster Tipp sein, aber es ist leicht, Crimson Desert falsch einzuschätzen. Statt eines klassischen Open-World-Spiels bekommt ihr hier einen interessanten Genre-Mix.

Die Erkundung erinnert stark an Zelda: Breath of the Wild, Kämpfe an eine Mischung aus The Witcher 3 und Elden Ring. Viele Aktivitäten haben außerdem Anleihen an MMOs. Und sobald ihr euer Camp erreicht, kommt eine Prise Red Dead Redemption 2 dazu.

Geht es also langsam an und lasst euch Zeit mit Crimson Desert. Wenn ihr euch nicht wirklich auf den Mix einlasst, werdet ihr schnell den Spaß verlieren.

2. Erstellt regelmäßig richtige Saves

Crimson Desert ist ein großes Spiel. Auch wenn wir in über 100 Stunden Spielzeit nur auf wenige Bugs gestoßen sind, mussten wir auch schon mal ein altes Savegame laden, um etwa an einem Quest-Stopper vorbei zu kommen.

Leider ist der Autosave hier nicht immer eine große Hilfe, denn in den dazugehörigen, begrenzten Slots wirf gefühlt jede Minute einen neuen Speicherstand erstellt. Dadurch wird es schwer, Fehler zu korrigieren, wenn ihr euch nur auf sie verlasst.

Speichert also mindestens einmal pro Stunde auf einem separaten manuellen Slot, um auf Nummer sicher zu gehen.

1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

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3. Priorisiert Leben und Ausdauer

Die Skillbäume von Crimson Desert können mit ihrer Auswahl zunächst erschlagend wirken. Bevor ihr hier zu viele einzelne Moves skillt, solltet ihr aber zuerst etwa drei Punkte in Lebensenergie und Ausdauer investieren.

Diese Werte machen einen gewaltigen Unterschied – sowohl in Kämpfen als auch beim Erkunden. Außerdem gelten diese Primärwerte für alle spielbaren Charaktere, die ihr im Rahmen der Story freischaltet, während viele Moves nur für einen spezifischen Charakter funktionieren.

4. Lasst Nebenmissionen nicht liegen

Die Anzahl der Quests kann schnell überwältigend werden. Kaum erreicht ihr ein neues Story-Kapitel, poppen sofort ein Dutzend Nebenquests auf. Trotzdem solltet ihr diese regelmäßig angehen, auch wenn sie manchmal trivial klingen.

Zum einen schalten sie viele Systeme von Crimson Desert frei, die ihr sonst vielleicht nie sehen würdet, etwa ein komplettes Handelssystem oder einen Koch für euer Camp. Zum anderen geben euch viele Quests zusätzliche Slots für euer Inventar. Und davon könnt ihr nie genug haben.

Mehr zum Thema Crimson Desert: Inventar vergrößern – So erweitert ihr euren Platz ganz fix von Kevin Itzinger

5. Kauft Wasser bei jedem Händler

Statt mit Heiltränken könnt ihr eure Lebensenergie in Crimson Desert nur durch Nahrung wiederherstellen. Anfangs reicht es, wenn ihr einfach kauft, was in der örtlichen Taverne verfügbar ist.

Doch früher oder später kommt ihr nicht darum herum, selbst zu kochen – und für fast alle guten Rezepte benötigt ihr Wasser. Das ist allerdings nur begrenzt bei Allgemein- oder Nahrungshändlern sowie in Tavernen verfügbar.

Andere Zutaten, wie Salz oder Fleisch, braucht ihr entweder nur in kleinen Mengen, oder ihr könnt sie problemlos in der Spielwelt und in großen Mengen besorgen. Nehmt daher jeden Tropfen mit, wenn ihr bei einem Händler vorbeikommt – auch wenn ihr gerade genug Heilmittel habt.

Für die besten Heilmittel müsst ihr kochen und braucht dafür fast immer Wasser.

6. Den Schmied richtig nutzen

Um mithalten zu können, müsst ihr auf lange Sicht eure Ausrüstung verbessern. Upgrades kosten jedoch viele Ressourcen, doch ihr könnt Material sparen, wenn ihr Duplikate nutzt – die lassen sich nämlich verschmelzen. Zwei Ringe derselben Qualität lassen sich beispielsweise zu einem Schmuckstück mit höheren Stufe kombinieren.

Das lohnt sich besonders für Schmuck, der regelmäßig von Banditen fallen gelassen wird. Und die Upgrades für den solltet ihr direkt nach eurer Waffe priorisieren. Besonders wichtig sind Ohrringe: Auf Stufe 4 verleihen sie euch nämlich Lebensregeneration, was euch sehr viele Heilmittel einsparen lässt.

Denn die Heilmittel braucht ihr für die knallharten Kämpfe, für die wir auch einige Tipps auf der nächsten Seite parat haben.