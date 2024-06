'Concerned Ape ist sauer, dass du cheatest': In Stardew Valley könnt ihr euch auf PC haufenweise Items erschummeln und bekommt dabei auch noch witzige Nachrichten

Wer sich ordentlich bereichern will, kann das nach Update 1.6 auf PC immer noch tun.

Stardew Valley-Entwickler Eric "Concerced Ape" Barone ist bekannt dafür, nahe an der Community zu sein. Er kennt die Memes, aber natürlich auch die Tricks seiner Fans. Dazu gehört auch eine Möglichkeit, mit der ihr auf ganz einfache Weise zahllose Items "umsonst" bekommen könnt.

Spielt ihr auf PC, könnt ihr auch nach Update 1.6 noch mit Item-Codes als Namen schummeln. Barone hat dafür sogar witzige Easter Eggs eingebaut.

Das ist der Item-Cheat in Stardew Valley

Um die Items zu bekommen, die ihr ergattern wollt, müsst ihr euerem Charakter lediglich den passenden Namen geben. Allerdings nehmt ihr nicht einfach "Prismatic Shard" (beziehungsweise Prismatische Scherbe), sondern ihr braucht den zugeordneten Zahlencode, in diesem Fall wäre es [74], was ihr auch genauso in eckigen Klammern schreiben müsst.

Ihr könnt drei davon hintereinander verwenden, zum Beispiels [74][645][268] . Das wäre dann: Prismatische Scherbe, Iridium-Sprinkler und Sternfrucht. Heißt euer Charakter so, dann bekommt ihr die Items jedes Mal, wenn jemand euren Namen nennt. Die gesamte Code-Liste findet ihr in diesem Steam Community Guide. Ganz unten seht ihr die Items und die Zahlen.

Die Liste wurde für Update 1.6 angepasst, sodass ihr sie genau so verwenden könnt.

Wie bekommt ihr Leute dazu, euren Namen zu nennen? Grundsätzlich kann das immer mal passieren, aber die besten Chancen habt ihr bei Gus in seiner Gaststätte, die um 12 Uhr öffnet. Sprecht ihn einfach an, sagt er den Namen nicht, dann probiert es an einem anderen Tag. Sobald er den Namen nennt, winkt ein Item-Regen. Redet so oft mit ihm, bis ihr zufrieden seid oder ohnmächtig werdet.

Das Ganze wird aber sogar noch besser: Ihr müsst euch gar nicht von Anfang an festlegen, welche Items ihr unbedingt haben wollt oder habt es verbockt, wenn ihr beim Spielstart beispielsweise dachtet, dass Lisa oder Hans-Peter ein schöner Name sei. Schließlich könnt ihr euren Namen am Schrein der Illusionen ändern.

Der befindet sich im Turm des Zauberers und ist verfügbar, sobald ihr vier Herzen mit ihm erreicht habt. Die Änderung kostet zwar 500 G, aber was ist das schon, wenn ihr ständig wertvolle Gegenstände spawnen könnt?

Concerned Ape tadelt euch fürs Tricksen

Nutzt ihr den Trick auf PC werdet ihr lediglich "ermahnt", wenn ihr euren Namen am Schrein auf einen Item-Code ändert. Da kann beispielsweise auftauchen:

*Großvater schüttelt den Kopf. "Ich habe diese Farm auf altmodische Weise gebaut, nicht mit unbegrenzten [Item-Name]..."

ConcernedApe ist wütend, dass du betrügst...

ConcernedApe: Ich bin eigentlich nicht böse... viel Spaß.

Das freut Fans auch aktuell wieder auf Reddit. Ein User hat dort die Nachrichten durchprobiert und lobt, dass der Entwickler sie nicht rausgepatcht, sondern stattdessen witzige Easter Eggs eingebaut hat. Allerdings gilt das leider nur auf PC.

Auf Konsole wurde dem Trick leider schon vor geraumer Zeit ein Riegel vorgeschoben. Unter dem Post fragt jemand: "Heißt dass, er wird es auch auf Konsole zurückbringen?" User diskutieren auch, warum hier anders verfahren wurde und spekulieren darüber, ob das mit den Richtlinien unter anderm von Nintendo zusammenhing oder ob der Glitch zu anderen Problemen führte.

Habt ihr die Codes bereits genutzt, um euch zu bereichern? Welche Items könnt ihr dringend brauchen?