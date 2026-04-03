"Omg, seit wann geht das?" In Stardew Valley könnt ihr bei euren Hühnern pennen gehen - Habt ihr's gewusst?

Eine Übernachtung mit euren Hühnern? Ja, genau das geht und damit könnt ihr sogar noch effizienter farmen.

In Stardew Valley dreht sich alles um das lockere Farmleben, aber wer groß rauskommen möchte, muss Gold scheffeln. Gut, dass Fans nun einen Trick entdeckt haben, wie sie ihre Effizienz weiter steigern können und dabei müsst ihr nur ein Bett mit euch herumschleppen.

"Wusstet ihr, dass man im Hühnerstall schlafen kann?"

Auf Reddit postete User*in Roobix9 eine Entdeckung in Stardew Valley, die es eigentlich schon seit 2 Jahren im Spiel gibt. Es handelt sich dabei um das Feature, dass ihr Betten z.B. in einem Hühnerstall platzieren könnt, um dort eure Nacht zu verbringen. Der/die Nutzer*in war überrascht über die Entdeckung und mit über 2.000 Upvotes war die Person nicht alleine damit.

24:56 Was ist ... Stardew Valley? - Steam-Überraschungshit für Harvest-Moon-Liebhaber

Autoplay

Zur Erklärung für alle Neulinge in Stardew Valley:

In Stardew Valley könnt ihr nicht unendlich lange auf den Beinen sein und ackern. Sollte eure Energie auf 0 gehen oder ihr die Zeit von 2:00 Uhr morgens überschreiten, werdet ihr ausgeknockt. Ihr wacht dann auf dem Boden auf und riskiert negative Effekte wie das Verlieren von Gold & Items oder sogar reduzierte verfügbare Energie.

Vor allem, wenn man im Grind steckt und das eine oder andere auf der Farm noch erledigen möchte, kann es schnell passieren, dass man die Uhr aus den Augen verliert. Mit diesem Trick jedoch müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen, dass euch eure Müdigkeit überwältigt.

Der Trick funktioniert aber nicht nur bei einem Hühnerstall. Ihr könnt Betten auch in einem größeren Stall platzieren, also eigentlich überall, wo ihr Möbel auspacken könnt. Minen fallen leider nicht darunter, aber ihr könnt dafür ein Zelt außerhalb eures Standortes platzieren und trotzdem dort kampieren, um euch die Rückreise zu ersparen.

Wie habt ihr an eurer Effizienz geschraubt, um eure Gewinne und Erfolge in Stardew Valley zu maximieren? Habt ihr von dem Trick gewusst oder seid ihr immer wieder zurück nach Hause gegangen?