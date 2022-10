Starfield hat Quests, die eure negativen Charakter-Merkmale entfernen

In einem neuen Starfield-Video beantwortet Game Director Todd Howard vom Entwicklerstudio Bethesda diverse Fan-Fragen zum Spiel. Dabei geht es unter anderem um das Charaktersystem des SciFi-RPGs, das uns erlaubt, direkt zu Beginn bestimmte Merkmale und Eigenschaften festzulegen. Aber wer mit denen irgendwann unzufrieden ist, soll sie im späteren Verlauf des Spiels auch noch durch Quests beeinflussen und sogar ganz loswerden können.

Starfield: Das Charakter-System gibt euch Eigenschaften, die ihr später loswerden könnt

Darum geht's: Starfield setzt laut Todd Howard auf ein sogenanntes Trait-System. Dabei handelt es sich um Charakter-Eigenschaften oder Merkmale, die ihr zu Beginn des Spiels festlegen könnt. Sie haben wohl stets einen Vor- und Nachteil.

Einige dieser Merkmale sind im Video schon sichtbar und offenbar können wir im Charakter-Editor insgesamt drei davon auswählen. Allerdings müssen die wohl nicht final sein und lassen sich im Spiel noch ändern.

Diese Traits sehen wir schon:

Alien DNA: Offenbar sind wir nicht nur rein menschlich. Wie sich das später ändern lassen soll, dürfte sehr spannend werden.

Offenbar sind wir nicht nur rein menschlich. Wie sich das später ändern lassen soll, dürfte sehr spannend werden. Dream Home: Wir besitzen wohl schon ein Haus, haben deswegen aber auch Schulden.

Wir besitzen wohl schon ein Haus, haben deswegen aber auch Schulden. Empath: Wir sind wohl sehr empathisch.

Wir sind wohl sehr empathisch. Extrovert: Das Gegenteil von introvertiert.

Das Gegenteil von introvertiert. Freestar Collective Settler: Wir gehören offenbar zum Freestar Collective und haben einen Ort besiedelt.

Wir gehören offenbar zum Freestar Collective und haben einen Ort besiedelt. Hero Worshipped: Wir haben einen richtigen Fan, der uns immerzu vollquatscht, aber auch beschenkt.

Introvert: wir sind nicht extrovertiert.

wir sind nicht extrovertiert. Kid Stuff: noch unklar.

noch unklar. Neon Street Rat: Womöglich ähnlich wie ein Street Kid in Cyberpunk 2077 ?

Womöglich ähnlich wie ein Street Kid in ? Raised Enlightened: Unklar. Eventuell unter Erleuchteten aufgewachsen.

Unklar. Eventuell unter Erleuchteten aufgewachsen. Raised Universal : Vielleicht eine andere Art Religion im Gegensatz zu den Erleuchteten.

: Vielleicht eine andere Art Religion im Gegensatz zu den Erleuchteten. Serpent's Embrace: Klingt nach einer Sekte oder ähnlichem.

Klingt nach einer Sekte oder ähnlichem. Spaced: Drogen?

Drogen? Taskmaster: Womöglich schon viele Aufgaben erledigt.

Womöglich schon viele Aufgaben erledigt. Terra Firma: Unklar.

Unklar. United Colonies Native: Anscheinend in einer Kolonie geboren und aufgewachsen.

Muss nicht final sein: Laut Todd Howard wird es in Starfield eine Möglichkeit geben, die entsprechenden Eigenschaften loszuwerden. Das könne über eine Aktivität oder Quest geschehen, bleibt sonst aber unklar. Das klingt vielversprechend, so müssen wir nicht ewig mit einem nervigen Nachteil klarkommen oder ganz von vorn anfangen.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Was gibt's sonst noch Neues zu Starfield?

Lange Rede: Todd Howard verrät, dass Starfield über 250.000 Dialogzeilen enthält – mehr als doppelt so viel wie Fallout 4 und mehr als viermal so viel wie in Skyrim.

Weite Flüge: Außerdem gibt es ein Treibstoff-System, in das viel Hirnschmalz gesteckt wurde. Uns soll der Sprit zwar nie ausgehen, aber er reguliert, wie weit wir mit unserem Raumschiff fliegen können.

Mehr zu Starfield:

Wann kommt Starfield? Es dauert noch ein bisschen. Ursprünglich sollte das Spiel noch im Jahr 2022 erschienen, es wurde dann aber auf 2023 verschoben. Wann genau es jetzt erscheint, steht noch nicht fest. Aber dafür scheint mittlerweile klar zu sein, dass es nicht für PS4 und PS5, sondern nur für Xbox Series S/X und den PC beziehungsweise über den Game Pass Ultimate und Xbox Cloud Gaming dann auch im Streaming erscheint.

Was haltet ihr von den vielen Dialogzeilen und dem Charaktersystem? Welche der hier gezeigten Merkmale würdet ihr auswählen?