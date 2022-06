State of Play mit God of War: Ragnarök soll laut Insider schon nächste Woche stattfinden

Die letzte State of Play liegt noch nicht lange zurück. Sie fand in der ersten Juniwoche statt. Der Fokus lag bei dieser Show allerdings auf VR und auf unseren grimmigen Lieblingshünen Kratos mussten wir verzichten. Glauben wir einem Gerücht, so hat das Warten auf seinen großen Auftritt jedoch bald ein Ende.

State of Play mit God of War steht laut Insider bevor

Darum geht es: Der bekannte Insider Tom Henderson sieht in verschiedenen Äußerungen den Beweis dafür, dass das nächste Sony-Showcase bereits vor der Tür steht. In einem Tweet nennt Henderson zum einen die Aussage des Gran Turismo Producers, dass wir nächste Woche ein Update zum Spiel bekommen und zum anderen die Ankündigung des Journalisten Jason Schreier, dass wir Ende des Monats das Release-Datum von God of War: Ragnarök erfahren.

Zudem hat er an eine seiner eigenen Aussagen erinnert, nach der Sony eine große Hardware-Enthüllung plane. Henderson hatte behauptet, es werde an einem PlayStation 5 Pro-Controller gearbeitet. Sollten diese Informationen zutreffen, so erwartet uns schon bald eine spannende Show, die endlich den Wunsch vieler Fans nach einem Release-Datum für Kratos' neue Reise erfüllt.

Zuletzt hat uns Sony bei einer State of Play im September 2021 mit neuem Material zu God of War versorgt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Informationen zutreffen? Tom Henderson ist ein bekannter Insider, der in der Vergangenheit schon mit Leaks richtig lag. Allerdings solltet ihr Aussagen, die nicht von offizieller Seite kommen, trotzdem mit Vorsicht genießen und euch noch nicht zu große Hoffnungen machen. Der Vorteil bei diesem Gerücht: Wir müssen uns nicht lange gedulden, um zu erfahren, ob die Infos zutreffen.

Glaubt ihr, dass wir tatsächlich schon nächste Woche erfahren, wann wir wieder mit Kratos losziehen können? Welches Release-Datum sagt ihr für Ragnarök voraus?