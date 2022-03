State of Play März 2022: Diese Spiele für PS4/PS5 könnte Sony heute zeigen

Sony hat eine neue State of Play angekündigt, die schon heute, am 9. März 2022 um 23 Uhr deutscher Zeit, stattfinden soll. Wie gewohnt soll es in rund 20 Minuten allerhand Trailer und Updates zu Spielen für PS4 und PS5 geben. Ein paar Titel werden dabei besonders heiß gehandelt.

Gibt es schon bestätigte Spiele? Bisher wurden keine Spiele offiziell bestätigt. Es sollen aber Titel japanischer Studios im Vordergrund stehen und auch ein paar internationale Spiele sollen gezeigt werden.

Wird PSVR 2 gezeigt? Nein, laut Sony soll es keine News zu Hardware oder Software für PSVR 2 geben.

Diese Spiele könnten bei der März-State of Play gezeigt werden

Final Fantasy 16

Da hauptsächlich Spiele japanischer Entwicklerstudios im Fokus stehen sollen, ist Final Fantasy 16 natürlich ein naheliegender Kandidat. Immerhin wurde der nächste große Reveal zum RPG von Square Enix zuletzt aufgrund der Pandemie auf Frühjahr 2022 verschoben - also ziemlich genau auf jetzt. Gut möglich also, dass wir endlich neue Infos bekommen.

Alles, was wir bisher zum Spiel, der Story und dem Release wissen, findet ihr in unserer ausführlichen Übersicht:

28 1 Mehr zum Thema Final Fantasy 16 - Release, Gameplay & mehr: Alle Infos zum neuen RPG

Final Fantasy 7 Remake Part 2

Apropos Final Fantasy, in diesem Jahr feiert FF7 sein 25-jähriges Jubiläum. Wie bereits bekannt ist, soll Final Fantasy 7 Remake Part 2 noch 2022 vorgestellt werden. Durchaus möglich also, dass es auch hier neue Infos geben wird, auch wenn wir News zu Final Fantasy 16 für wahrscheinlicher halten.



Über Final Fantasy 7 Remake Part 2 ist bisher noch nicht allzu viel bekannt, wir wissen aber zumindest, dass es einige Unterschiede zum Original geben soll und auch das Gameplay nochmal Neuerungen bekommen wird.

Ghostwire Tokyo

Auch Ghostwire Tokyo ist ein guter Kandidat für einen State of Play-Auftritt. Immerhin erscheint das Spiel des japanischen Entwicklers Tango Gameworks bereits am 25. März, ein perfekter Zeitpunkt also, um nochmal einen Blick auf das übernatürliche Action-Adventure zu erhaschen.

God of War 2: Ragnarök

God of War 2: Ragnarök soll noch in diesem Jahr erscheinen, bislang fehlt aber ein konkretes Release-Datum. Mit etwas Glück könnte sich das heute Abend ändern. Dann hätten auch endlich die Spekulationen darum, ob das Spiel nun im Juni oder doch eher im Herbst 2022 erscheinen soll, endlich ein Ende.

Hogwarts Legacy

Zuletzt gab es auch vermehrt Gerüchte, dass Hogwarts Legacy bei der nächsten State of Play endlich wieder gezeigt werden soll. Auch das Spiel im Harry Potter-Universum soll nämlich noch 2022 erscheinen und viele Fans hoffen auf ein konkretes Releasedatum.

Alle Infos zum Spiel findet ihr in unserem Hub:

0 1 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy - Alle Infos zu Release, Gameplay & mehr

Wichtig: Bei dieser Auflistung handelt es sich lediglich um mögliche Kandidaten und Spekulationen unsererseits. Zudem haben die meisten der letzten State of Play-Ausgaben gezeigt, dass man mit einer großen Erwartungshaltung vorsichtig sein sollte – allein schon, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Hier könnt ihr die State of Play schauen

So oder so, allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir wissen, was es auf der State of Play zu sehen gibt. Bereits heute Abend, also am 9. März, um 23 Uhr soll es losgehen. Wo ihr den Livestream am einfachsten schauen könnt, haben wir euch in unserem Ankündigungs-Artikel verlinkt.

Welche Spiele erwartet ihr für heute Abend und über welche Kandidaten würdet ihr euch am meisten freuen?