The Beginning After The End Season 2: Wann erscheint Episode 1? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und weitere Infos

Nach der ersten Season sind bereits drei Jahre vergangen und Arthur hat sich verändert. (©TBATE Anime Production Committee, TurtleMe / Studio A-Cat)

Der beliebte Power-Fantasy-Anime The Beginning After The End bekommt nach fast genau einem Jahr eine zweite Staffel spendiert und es sind nur noch wenige Tage bis zum Release.

Damit ihr den Einstieg und die darauffolgenden Episoden der zweiten Season nicht verpasst, haben wir euch die wichtigsten Informationen zu den Sendezeiten, dem Streamingdienst und allem, was in der Serie bisher passiert ist, in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.

Release und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 1 von The Beginning After The End Season 2?

Release: 01. April 2026

01. April 2026 Uhrzeit: voraussichtlich wieder gegen 19:25 Uhr deutscher Zeit

voraussichtlich wieder gegen 19:25 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Unten könnt ihr euch den Trailer zu ersten Staffel von The Beginning After The End anschauen:

1:28 Auf diesen Anime haben viele Fans gewartet und er könnte sogar Solo Leveling Konkurrenz machen

Autoplay

Worum geht es in The Beginning After The End

The Beginning After The End erzählt die Geschichte des verstorbenen Königs Grey, der nach seinem mysteriösen und kurzzeitigen Tod als Arthur Laywin in einer magischen Welt wiedergeboren wird. Diese zweite Chance nutzt er, um mit dem Wissen aus seinem früheren Leben ein besseres, ehrlicheres Leben zu führen.

Geprägt von neuen Erfahrungen – und dem Opfer eines gutmütigen Drachen, der sein Leben gerettet hat – schwört er sich, die Menschen um ihn herum zu beschützen. Trotz seines jungen Alters wächst Arthur zu einer respektierten und angesehenen Persönlichkeit heran.

Doch sein neues Leben bleibt nicht lange friedlich. Ein Krieg zwischen den beiden Nationen Dicathen und Vritra bahnt sich an und zwingt ihn zurück in die Rolle des gefürchteten Kriegers, der er einst war.

Schnell wird ihm klar, dass seine Wiedergeburt in dieser magischen Welt kein Zufall ist – und dass er auch nicht der Einzige ist.

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Die erste Staffel von The Beginning After The End zeigt, wie sich Arthur Laywin nach seiner Wiedergeburt langsam an sein neues Leben gewöhnt. Um seine Familie besser schützen zu können, beschließt er, stärker zu werden, und tritt dafür der Xyrus-Abenteurergilde bei.

Staffel 2 knüpft direkt daran an – womöglich mit einem drei Jahre-Tageskip – und begleitet Arthur weiter auf seinem Weg, stärker zu werden.

Wie gefiel euch die erste Staffel von The Beginning After The End und welche Anime-Serien stehen in dieser Saison auf eurer Liste?