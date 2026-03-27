The Beginning After The End Season 2: Wann erscheint Episode 1? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und weitere Infos

Der beliebte Power-Fantasy-Anime The Beginning After The End bekommt nach fast genau einem Jahr eine zweite Staffel spendiert und es sind nur noch wenige Tage bis zum Release.
Damit ihr den Einstieg und die darauffolgenden Episoden der zweiten Season nicht verpasst, haben wir euch die wichtigsten Informationen zu den Sendezeiten, dem Streamingdienst und allem, was in der Serie bisher passiert ist, in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.
- Release, Streamingdienst und Trailer
- Worum es in The Beginning After The End geht
- Was bisher passiert ist und wie es weitergeht
Release und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 1 von The Beginning After The End Season 2?
- Release: 01. April 2026
- Uhrzeit: voraussichtlich wieder gegen 19:25 Uhr deutscher Zeit
- Streamingdienst: Crunchyroll
- Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln
Unten könnt ihr euch den Trailer zu ersten Staffel von The Beginning After The End anschauen:
Worum geht es in The Beginning After The End
The Beginning After The End erzählt die Geschichte des verstorbenen Königs Grey, der nach seinem mysteriösen und kurzzeitigen Tod als Arthur Laywin in einer magischen Welt wiedergeboren wird. Diese zweite Chance nutzt er, um mit dem Wissen aus seinem früheren Leben ein besseres, ehrlicheres Leben zu führen.
Geprägt von neuen Erfahrungen – und dem Opfer eines gutmütigen Drachen, der sein Leben gerettet hat – schwört er sich, die Menschen um ihn herum zu beschützen. Trotz seines jungen Alters wächst Arthur zu einer respektierten und angesehenen Persönlichkeit heran.
Doch sein neues Leben bleibt nicht lange friedlich. Ein Krieg zwischen den beiden Nationen Dicathen und Vritra bahnt sich an und zwingt ihn zurück in die Rolle des gefürchteten Kriegers, der er einst war.
Schnell wird ihm klar, dass seine Wiedergeburt in dieser magischen Welt kein Zufall ist – und dass er auch nicht der Einzige ist.
Was bisher passiert ist und wie es weitergeht
Die erste Staffel von The Beginning After The End zeigt, wie sich Arthur Laywin nach seiner Wiedergeburt langsam an sein neues Leben gewöhnt. Um seine Familie besser schützen zu können, beschließt er, stärker zu werden, und tritt dafür der Xyrus-Abenteurergilde bei.
Staffel 2 knüpft direkt daran an – womöglich mit einem drei Jahre-Tageskip – und begleitet Arthur weiter auf seinem Weg, stärker zu werden.
Wie gefiel euch die erste Staffel von The Beginning After The End und welche Anime-Serien stehen in dieser Saison auf eurer Liste?
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