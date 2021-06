Der Juni steht ganz im Zeichen des Pride Month. Dontnod hat sich das zum Anlass genommen, um alle drei Kapitel von Tell Me Why kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit möchte das Entwicklerstudio vor allem die LGBTQIA* Community unterstützen.

So erhaltet ihr Tell Me Why kostenlos

Wie kann ich mir Tell Me Why sichern? Um euch alle drei Kapitel von Tell Me Why zu sichern, müsst ihr euch das Spiel im Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis zum 30. Juni 2021 im jeweiligen Shop für den kostenlosen Preis kaufen. Euch wird kein Geld in Rechnung gestellt. Der Titel wird sowohl für Windows 10 und alle Xbox-Konsolen als auch auf Steam kostenlos sein.

Was geschieht nach dem Pride Month? Auch wenn der 30. Juni verstrichen ist, habt ihr weiterhin kostenlosen, permanenten Zugang zum Spiel. Falls ihr also Fan der Dontnod-Spiele wie Life Is Strage seid, solltet ihr euch Tell Me Why definitiv sichern.

Was hat Tell Me Why mit dem Pride Month zu tun? Protagonist Tyler ist ein Trans-Mann. In seiner Kindheit war er noch im Körper eines Mädchens, doch mit der Zeit hat Tyler geschlechtsanpassende Therapien und Operationen durchgeführt, um einen männlichen Körper zu erhalten.

So unterstützt ihr die LGBTQIA* Community

Dontnod möchte mit dem kostenlosen Zugang ein Statement setzen. Statt das Geld dem Entwicklerstudio zukommen zu lassen, können Spieler:innen den Betrag beispielsweise für Organisationen spenden, die der LGBTQIA* Community zu Hilfe kommen.

Alternativ könnt ihr das Geld direkt an Betroffene geben oder für Spiele ausgeben, die von Personen aus der LGBTQIA* Community stammen. Als Beispiele nennt Dontnod That Which Faith Demands oder Ikenfell.

Auch ohne Geld könnt ihr die LGBTQIA* Community unterstützen, indem ihr euch offen für deren Rechte einsetzt oder Werke aus der Community unterstützt.

Falls ihr keine Ahnung habt, worum es in Tell Me Why geht, solltet ihr euch die folgenden Artikel auf GamePro nochmal zur Brust nehmen:

Kein Platz für Hass

Auch GamePro setzt ein Statement für Toleranz und Vielfältigkeit. Bei uns haben Hass, Intoleranz und Gewalt keinen Platz. Wir möchten wir betonen, wie wichtig und diese Werte sind und zeigen dies auch auf unseren sozialen Kanälen mit einem bunten Logo.

Werdet ihr euch Tell Me Why sichern?