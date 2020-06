The Last of Us 2: Alle 32 Münzen - Fundorte in allen Kapiteln

In The Last of Us 2 könnt ihr 26 PlayStation-Trophäen sammeln. Eine davon ist "Numismatiker". Um diese zu erhalten, müssen im Spiel alle 32 Münzen eingesammelt werden.

Interessant: Jedes Geldstück wurde einem US-Bundesstaat gewidmet und mit einem entsprechenden Artwork geprägt. Glücklicherweise existieren in TLoU 2 aber nur die besagten 32 Münzen, und nicht 50.

Spoiler und dennoch gut zu wissen: Anders als bei den Safes stehen die Münzen nur Abby als steuerbarem Charakter zur Verfügung. In Kapiteln, in denen ihr Abby nicht spielt, könnt ihr also keines der Geldstücke verpassen.

Alle Kapitel mit Münzen:

Tipp: Um auch wirklich nichts zu übersehen, kann es sich lohnen, die Barrierefreiheit einzustellen.

Der Park - Spurenlesen

1. Münze Virginia: Diese Münze findet ihr zwangsläufig. Geht als Abby durch den Wald bis ihr im Verlauf der Story durch eine sanitäre Anlage kommt. Ihr müsst einen Container verschieben, um auf das Gebäudedach zu gelangen. Auf diesem Container liegt die Münze.

Seattle Tag 1 - Das Stadion

2. Münze Alaska: Abby nimmt ihren Rucksack und verlässt ihre Wohnung. Geht nach links und vor den Holzstapeln liegt schon die Münze.

3. Münze Maine: Geht die Treppen nach unten, bis ihr an eine Stelle kommt, an der Menschen ihre Wäsche waschen. Ignoriert die nächste Treppe nach unten zunächst und geht weiter. Auf einer Bank liegt das Geldstück.

4. Münze New Jersey: Folgt dem Weg bis ihr "unter die Tribune" geht. Unter einem großen "WLF"-/Wolf-Gemälde liegt die Münze auf dem Boden.

5. Münze Vermont: Lauft am Schießstand vorbei in die Ladezone. Links steht ein Schrank. Darin befindet sich eure Münze.

Seattle Tag 1 - Zu Fuß

6. Münze Kentucky: Ihr flieht vor einigen Kultisten, steigt aus dem Auto aus und lauft durch ein Tor in eine Art Kaufhauslager. Geht direkt nach rechts. Ihr seht einen Tisch, darauf liegt die Münze.

7. Münze Massachusetts (Gartencenter): Nach dem Kampf gegen die Infizierten geht ihr durch eine zunächst blockierte Tür in die Gartenabteilung des Kaufhauses. Lauft geradeaus weiter bis zur letzten Kasse. Auf dem Tisch findet ihr den Taler.

8. Münze Ohio: Ihr kommt durch ein Bootshaus. Nachdem der erste Versuch, ein Tor zu öffnen, zwangsläufig schief geht, findet ihr im Obergeschoss eine Trageleiter. Stellt diese direkt an die Wand, in deren Nähe ihr sie gefunden habt, klettert nach oben und ihr findet die Münze auf einem Tisch liegend.

9. Münze Indiana: Ihr verlasst das Bootshaus übers Dach. Haltet Ausschau nach einem Baucontainer mit einer verschlossenen Tür. Werft ein Fenster ein, steigt dort hinein und ihr entdeckt die Münze auf einem Schreibtisch liegend.

Seattle Tag 1 - Die Operationsbasis

10. Münze California: Nachdem ihr von euren Kollegen an der Tankstelle vor Scars gerettet wurdet, findet ihr dieses Stück Hartgeld auf dem Parkplatz (bevor ihr weiter durch das Tor geht), hinter einer Gruppe Personen, am Geländer.

11. Münze New Mexico: Nach dem Parkplatz geht ihr durch ein Tor und passiert einen kleinen Checkpoint. Geht direkt nach links, um die kleine Menschengruppe herum. Auf einer grünen Kiste vor den transportablen Toiletten findet ihr die Münze.

12. Münze South Carolina: Nachdem ihr durch die Zelte (das letzte ist das "Leichenzelt") gegangen seid, betretet ihr das eigentliche Gebäude. Links von euch seht ihr zwei Personen Karten spielen. Am Tisch ganz links wartet das Geldstück auf euch.

Seattle Tag 1 - Feindliches Gebiet

13. Münze North Dakota: Im Lauf der Story müsst ihr über ein Wohnmobil in die 1. Etage eines Gebäudes klettern. Direkt geradeaus, vor dem Standventilator, befindet sich ein kleines Schränkchen. In dessen Schublade findet ihr die Münze.

Seattle Tag 1 - Die Küste

14. Münze Alabama: Ihr lasst das Gebiet mit den Frachtcontainern hinter euch und geht eine Rampe hinauf zu einer Straße. Bevor ihr Richtung Riesenrad aufmacht und einen Abgrund überspringt, geht in die entgegengesetzte Richtung, in eine Sackgasse mit zerstörten Autos. Dort findet ihr die Münze.

15. Münze West Virgina: Im zweiten Stockwerk der Fähre stoßt ihr erneut auf Gegner. Wenn ihr von der Treppe aus, die ihr nach oben gekommen seid, gleich durch den Gang rechts geht und nach danach nach rechts guckt, seht ihr einige Gepäckstücke, einen Teddy-Bär und einen gelb-orangen Aqua-Lime-Getränkeautomaten. Der Teddy bewacht den kleinen Schatz.

16. Münze Utah: Oben auf der Fähre beim letzten Kabinenaufbau (es sind insgesamt drei: im ersten habt ihr einen Safe gefunden) müsst ihr eine Tür aufstemmen und eine Leiter nach oben erklimmen. Bevor ihr die Fähre verlasst, dreht euch einmal um und geht das Dach ab. Hinter dem "Krähennest" (eine Art Aussichtspunkt in luftiger Höhe) der Fähre liegt die Münze auf dem Boden. Also nicht oben beim Krähennest selbst, sondern unten an dessen "Stamm".

17. Münze Mississippi: Nach der Fähre geht es Richtung Aquarium. Ihr kommt an einem Brunnen mit einer Delfin-Statue vorbei. Steigt in den Brunnen, um auf dem Grund die Münze zu finden.

Seattle Tag 2 - Die Abkürzung

18. Münze Nevada: Ihr verlasst das Aquarium. Erkundet die Gegend und ihr stoßt schnell auf den "Barber Shop". Drinnen auf dem Tresen bei der Kasse liegt eure Beute.

19. Münze Colorado: Nachdem ihr die Stromschnellen über die Straßenrestplateaus überquert habt, führt euch die Story an ein blaues Gebäude. Ihr betretet ein Optikergeschäft. Bevor ihr durch eine halbverschlossene Tür weitergeht, guckt durch das Fenster rechts davon. Vor dem Fenster befindet sich eine Markise, auf die ihr springen könnt. Dort findet ihr die Münze.

Seattle Tag 2 - Abwärts

20. Münze Illinois: Nach der Kletterpartie hoch oben stürzt ihr irgendwann in einen Pool und klettert heraus (in einer Zwischensequenz). Springt noch einmal in den Pool und taucht zum Boden. An einem weißen Wasserfilter hängt die Münze (dort wo man nach der Zwischensequenz steht mit Blick auf den Pool links, vor dem "No Diving"-Schild.

21. Münze Oregon: Bei eurem Abstieg durch das Hotel kommt ihr durch das Zimmer 1302 mit zwei Clickern und überquert danach eine Metallstrebe, worauf ein Kampf gegen einen Shambler folgt und ihr eine weitere Strebe überqueren müsst. Ihr springt über einen Abgrund hinab, auf die nächste Ebene. Statt nun direkt weiterzugehen, dreht ihr euch um. Auf der anderen Seite des Abgrunds seht ihr das Zimmer mit der Nummer 1107. Die Münze liegt auf einer kleinen Anrichte.

22. Münze Wisconsin: Der Abstieg ist bisher gut gelungen und ihr strandet in einem Fahrstuhlschacht. Darin springt ihr einmal hinunter und steigt dann durch den Türspalt in den vierten Stock ein (es gibt keinen anderen Weg). Ihr betretet einen dunklen Flur mit einem Getränkeautomaten vor euch. Schlagt ihn ein und schnappt euch die nächste Münze aus dem Wechselgeldfach.

23. Münze Rhode Island: Endlich wieder Tageslicht! Nach einer kurzen Rutschpartie ist links von euch ein Abgrund. Lauft geradeaus weiter über die am Boden liegende Tür. Dort kommt ein kleiner Absatz, den ihr runter springt. Lauft weiter an den Sitzflächen vorbei bis zu dem Teil, der aussieht wie eine Bar. Hinter dem Tresen dieser Bar, direkt neben dem Durchlass, findet ihr Münze Nummer 23.

24. Münze Missouri: Abby muss zum Krankenhaus schwimmen. Wieder an Land geht sie durch ein Tor und hält etwas Smalltalk. Am Ende der Zwischensequenz müsst ihr rechts hinter dem Krankenwagen abbiegen. Ihr lauft durch hohes Gras und betretet dann durch eine ebenerdige, zerbrochene Fensterscheibe das Gebäude. Im Gebäude haltet ihr links am Boden der Fensterreihe Ausschau und findet ganz hinten die nächste Münze: Missouri.

Seattle Tag 2 - Ground Zero

25. Münze Washington: Folgt Nora durch das Krankenhaus. Ihr geht eine Treppe herunter und nachdem Nora geprüft hat, ob die Luft rein ist, betretet ihr einen Saal. Haltet euch links und ihr erblickt einen weiß gefliesten Tresen hinter den ihr gehen müsst. Ganz hinten, neben einem Kassenbondrucker entdeckt ihr die Washington-Münze.

26. Münze Hawaii: Nach einem Bossfight robbt ihr euch auf dem Bauch durch einen Schacht und werdet dabei unsanft von einem Überbleibsel des besagten Kampfs gestört. Sobald ihr eurer Wiedersehen mit angemessener Feuerkraft ausreichend zelebriert habt, geht ihr durch eine Tür und steht nun im Parkhaus. Links könnt ihr bereits eine Parkhauswächterkabine sehen. Schlagt die Scheibe ein und schnappt euch die Münze.

Seattle Tag 3 - Der Jachthafen

27. Münze Kansas: Nach der Cutscene, die in das neue Kapitel überleitet, dreht ihr euch um. Dort seht ihr blau verzierte Stufen, die ein Aussichtspostest bilden. Geht nun nach rechts bis zu der Betontreppe und folgt ihr die wenigen Stufen hoch auf die kleine Plattform. Dann nur noch ein kleines Stückchen nach links bewegen, bis ihr an der Rundung des Podests angelangt seid. Dort auf dem Boden liegt das Geldstück.

28. Münze Lousiana: Über einen alten Glasfahrstuhl geht's wieder nach unten. Ihr lauft eine kurze, gebogene Treppe, die in eine Betonrampe übergeht hinab und lauft in Richtung des nächst sichtbaren Gebäudes (nicht der "Turm" von dem ihr gerade herunter gekommen seid, sondern das im Hintergrund, "Lenora ST. Station"). Trottet rechts an der Rollstuhlrampe vorbei um die Ecke. Unter der blauen Markise liegt mittig am Boden die nächste Münze.

Seattle Tag 3 - Die Insel

29. Münze Idaho: Ihr klettert eine Leiter hoch. Oben angekommen steht zu eurer Linken ein Truck, der hinten geöffnet ist. Hüpft hinein und holt euch die Münze aus der hinteren, linken Ecke am Boden.

30. Münze North Carolina: Ihr folgt Yara weiter über die Insel, nachdem ihr aus der Ferne Haven bestaunen durftet. Wenn Yara besorgt das Alarmsignal der Scars bemerkt, sind es nur noch wenige Meter bis zu einem Auto. Geht daran vorbei, bis die beiden zu einem Wasserfall kommen.

Springt noch nicht herunter (ihr kommt ansonsten nicht wieder hoch!), sondern schaut euch um. Links vom Wasserfall, steht ein weiteres Auto an einem Baum, bei dem die hintere linke Tür offen steht. Die Münze liegt auf einem aufgeschlagenen Buch am Boden neben dem Auto, genau dort, wo die Tür offen steht.

31. Münze Montana: Ihr kommt durch ein Holzfällerlager und lauft dann eine kleine Anhöhe hoch zu einem Gebäude, vor dem ein Wagen steht. Um nach oben zu kommen, schiebt ihr den Wagen unter die Luke im Giebel. Eine Cutscene sowie ein kleines Scharmützel folgen. Erkundet nun in Ruhe die Gegend. Gegenüber von der Sägemühle ist ein Haus mit zwei Fackeln am Eingang. Davon gegenüber erblickt ihr ein weiteres Gebäude mit gestapelten Baumstämmen davor.

Auf einem der Stapel hängt ein großes, braunes Tuch. Im Dach des Hauses befindet sich eine große Luke, die ihr über die Baumstämme bequem erreichen könnt. Geht nach links. Durch eine weitere Luke habt ihr Blick auf das einzige Gebäude mit Strohdach. Rechts von euch steht eine Kiste mit Jutesäcken darauf. Auf der Ecke der Truhe liegt außerdem eure vorletzte Münze.

Seattle Tag 3 - Die Flucht

32. Münze Arkansas: Ihr verlasst einen Mischwarenladen und zwängt euch durch einen Spalt, um nach draußen zu kommen. Auf der kleinen Straße vor euch steht ein Laster der "Harstine Brewery". Bevor ihr nun unter dem LKW herkriecht, geht unbedingt nach links, um hinter dem dort stehenden Einkaufswagen die letzte Münze im Spiel einzusacken.

Sofort ploppt oben links im Bild eine Benachrichtigung über den Erhalt der Trophäe "Numismatiker" auf. Herzlichen Glückwunsch!

Noch mehr Sammelobjekte und Freischaltbares

Neben den Sammelkarten könnt ihr zudem mit Ellie Sammelkarten in The Last of Us 2 finden. Einen Guide dafür sowie Artikel zu den Safe-Codes und Trainingshandbüchern haben wir oben für euch verlinkt.

The Last of Us 2 Part 2 ist seit dem 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erhältlich.

Habt ihr einfach nur Spaß am Sammeln von Gegenständen in Spielen wie The Last of Us II oder macht ihr es wegen der Trophäen? Lasst es uns wissen!