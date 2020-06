The Last of Us 2: Alle 48 Sammelkarten - Fundorte in allen Kapiteln

In The Last of Us 2 könnt ihr 26 PlayStation-Trophäen sammeln. Eine davon ist "Meisterhaftes Blatt". Um diese zu erhalten, müssen im Spiel alle Sammelkarten der"Society of Champions"eingesammelt werden.

Glücklicherweise ist die Society of Championsin TLoU 2 nicht so umfangreich vertreten wie Yo-Gi-Oh! oder Magic: The Gathering in unserer echten Welt. Lediglich 48 der Superheldenkarten gilt es zu finden.

Gut zu wissen: Anders als bei den Safes stehen die Trading Cards nur Ellie als steuerbarem Charakter zur Verfügung. In Kapiteln, in denen ihr Ellie nicht spielt, könnt ihr also keine der Karten verpassen.

Alle Kapitel mit Sammelkarten

Kapitel einzeln auswählen & erneut spielen: Hier sind alle Kapitel von The Last of Us Part 2 im Überblick. Tipp: Sobald ihr einen Kapitel gespielt habt, könnt ihr ihn im Menü einzeln auswählen und starten, sodass ihr fehlende Sammelobjekte nachträglich einsacken könnt.

Jackson: Erwachen

1. Sammelkarte Seismicayla: Die Anfangssequenz mit Ellie startet; Ihr folgt Jesse durch ein Gartentor und geht links um das Haus herum. An der "Help Wanted"-Pinnwand hängt eure erste Trading Card im Spiel.

2. Sammelkarte Keene Twins: Ihr seid noch immer mit Jesse unterwegs; Im "Tipsy Bison" (Bar) nach der Zwischensequenz mit dem "Heuchler-Sandwich" von Seth könnt ihr euch noch in der Kneipe umsehen. Am Ende der Theke, auf dem Fass schräg unter der Dartscheibe, neben einer lesenden Person, liegt eure zweite Karte.

Jackson: Patrouille

3. Sammelkarte Tesseracter: Nachdem ihr mit Dina auf der Patrouille den ersten Kontrollposten verlassen habt, kommt ihr zu ein paar Häusern, die ihr durchsuchen könnt. Über ein teilweise zugeschneites Auto klettert ihr auf einen Dachvorsprung und darüber dann durch ein Loch in der Wand in das erste Obergeschoss eines blauen Hauses mit der Hausnummer 17. Ihr steht nun in einem Schlafzimmer. Im Regal des begehbaren (Kleider-)Schranks links befindet sich die Karte. Wartet man zu lange, findet Dina die Karte zuerst und gibt sie an Ellie weiter.

4. Sammelkarte Lauren Foucault, CEO Spark: Kaum aus dem dem Supermarkt heraus, geraten Dina und Ellie in einen Schneesturm. Schutz suchend landen sie in einer Bücherei. Durch Eugenes Raum, der einst ein Copy Center war, gelangt man in die Kinderabteilung Nehmt noch schnell den Tagebucheintrag, der bei der Stoffgiraffe triggert mit und haltet dann Ausschau nach einem bunten Poster auf dem "Unlock your Imagination" seht. Im Nebenraum rechts davon liegt die Karte.

Seattle Tag 1 - Das Tor

5. Sammelkarte Motivator: Ellie und Dina reiten durch den Wald. Sobald Dina auf die umher stehenden Autos hinweist ("Ellie, Autos!"), solltet ihr absteigen und die Bushaltestelle bei den Fahrzeugen untersuchen. An der inneren Seitenwand rechts hängt die Karte.

6. Sammelkarte The Starfire Kids: Sobald man auf den Highway stößt, geht es nach links, in die Fahrtrichtung der dort umherstehenden Autos. Links vom Highway ist ein Portakabin (Art Baustellencontainer). Eure nächste Karte pinnt an der Korktafel an der Wand.

7. Sammelkarte Chessmaster: Dina und Ellie kommen an die Mauern der Quarantäne-Zone Seattle. Sobald Ellie nach einer Kletterpartie auf der Mauer ist, gelangt sie über einen Steg in einen Turm.

Wichtig! Nicht nach unten klettern, sonst kommt man nicht mehr hoch! Also: Erst Karte einsacken, dann runter, um Dina reinzulassen bzw. weiter zu erkunden.

Über eine Leiter gelangt ihr nach oben in den Aussichtsturm. Dort befindet sich unter anderem die Karte. Loot und eine Notiz liegen ebenfalls bereit.

8. Sammelkarte Oozer: Sobald man mit dem Generator und dem Kabel das Tor geöffnet hat, kann man dieses erneut aufnehmen und über den Container werfen, um ihn von der anderen Seite zu erklimmen. Auf dem Dach entdeckt ihr neben weiterem Loot und einer Notiz die Karte.

Seattle Tag 1 - Zentrum

9. Sammelkarte Doctor Uckmann: Ecke Marion St. - 6th Ave ist die nächste Adresse, die ihr ansteuern solltet. Vor dem Gerichtshaus erblickt ihr ein zerstörtes Gebäude. Folgt der Treppe nach oben und zerdeppert die Scheibe. Über den Sims außen gehend steht ihr nun vor einer Lücke, die übersprungen werden kann. Nehmt dann die Rampe nach oben. Eure Sammelkarte ist einer Box, die als improvisiertes Tischbein fungiert.

10. Sammelkarte Das Wort (Musikladen/Valiant Music Shop): Im Musikladen "Valiant Music Shop" müsst ihr die Treppe nach unten gehen. An der Kasse in einer Schublade wartet eure nächste Sammelkarte auf euch.

Tipp: In diesem Laden könnt ihr außerdem eine geheime Cutscene auslösen.

11. Sammelkarte Flo: In Safe #4 auf Madison St zw. 4th & 5th Ave; hinter West Gate 2.

12. Sammelkarte Big Blue: Geht einfach zum "Ruston Coffee Shop". In einer Schublade unter dem "Hot Chocolate"-Anschrieb(brett) liegt die Karte.

13. Sammelkarte Know It All (Serevena Hotel): Mithilfe eines Müllcontainers, könnt ihr über den Zaun auf das Hotelgelände springen. Lauft nach eurem Sieg über die Widersacher in der Lobby die Treppe nach oben in den ersten Stock. Im zweiten Hotelzimmer (Nr. 216) im Nachttisch zwischen den Betten ist die Sammelkarte.

Seattle Tag 1 - Eastbrook Elementary

14. Sammelkarte Cardio: Während Ellies und Dinas Flucht aus der Eastbrook Grundschule springen die beiden im Storyverlauf vom Schuldach auf den Balkon einer Wohnung.

Im ersten Zimmer befindet sich eine umgestürzte Couch, über die man springt, um direkt im nächsten Zimmer im Nachttisch die Sammelkarte finden zu können.

Seattle Tag 1 - Capitol Hill

15. Sammelkarte Kinnard, Esq.: Während des Storyverlaufs springen Ellie und Dina aus dem Fenster eines Wohnhauses auf die Abdeckplane eines Pools. Lauft durch das Gartentor und dann nach links. Sobald ihr an dem ersten umherstehenden Auto vorbei seid, biegt rechts ab.

Ihr kommt an einem Bollerwagen vorbei. Auf der Veranda mit Grills und Gartenmobiliar dreht ihr euch um und entdeckt das Haus mit der Hausnummer 3. In der Schublade des Beistelltisches neben dem Sofa befindet sich die Karte.

16. Sammelkarte Rockafella: Ihr kommt auf den Parkplatz des Capitol Inn Motels. Im Erdgeschoss gibt es ein verschlossenes Motelzimmer, in das ihr durch ein Fenster auf der Rückseite klettern könnt (ein blaues Tuch hängt über dem Fensterrahmen). Im Zimmer findet ihr einen umgestoßenen Mülleimer, neben dem die Karte liegt.

17. Sammelkarte Sergeant Frost: Ihr seid in einer Art Supermarkt namens "Olive Street Market". Im hinteren Bereich des Ladens, in welchem sich auch Infizierte aufhalten, müsst ihr den Mitarbeiterspind ganz links durchsuchen und werdet fündig.

18. Sammelkarte Doctor Stem: In der Nähe der Tankstelle gibt es einen Buchladen. Zwei Türen führen in den hinteren Mitarbeiterbereich. Dort liegt die Karte auf einer Truhe unter einem buddhistischen Gemälde, links von den Toiletten.

Gut zu wissen: Ellie und Dina verlassen das Gebiet, indem sie vom ersten Stock eines Gebäudes springen und dann gemeinsam über ein Hindernis klettern. In diesem Gebiet befinden sich Sprengfallen sowie der "Liquor Store".

19. Sammelkarte Candelabra: Ihr seid im "Liquor Store" angekommen. Hinten links in einem Regal neben einem ATM-Geldautomaten wurde eure nächste Sammelkarte platziert.

20. Sammelkarte Bizzarebra: Macht euch auf den Weg zum "Wellwishes Store & Donation Center": Geht hierzu einfach am "Martial Arts"-Studio vorbei. Vorsicht, viele Stolperdrähte!Hinten links im Regal mit der Überschrift "Children" erspäht ihr die Trading Card.

Seattle Tag 1 - Kanal 13

21. Sammelkarte Kimimela: Im Gebäude des Channel-13-Fernsehsenders "KMAB" müsst ihr euch im Verlauf der Hauptstory an der Außenseite des Gebäudes entlang schieben und dann durch ein zerstörtes Fenster in ein Büro zwängen.

Hier befinden sich drei Büroräume. In einem davon (das Office direkt gegenüber des Büros, durch dessen Scheibe man kommt) liegt auf dem Schreibtisch die Sammelkarte.

Seattle Tag 1 - Die Tunnel

22. Sammelkarte The Imp: Nach dem mit roten Phosphorfackeln erleuchteten Tunnelteil (erster Kampfabschnitt mit menschlichen Gegnern und Infizierten in diesem Abschnitt), gehen Ellie und Dina durch einen U-Bahn-Wagon (triggert Zwischensequenz mit einem Klicker der die beiden verfolgt) und verlassen diesen wieder. Bevor sie den Tunnel durch eine rot erleuchtete Tür in der rechten Tunnelwand verlassen, kommen sie an einem weiteren U-Bahn-Wagon vorbei. Auf dessen linker Seite unter dem Wagon befindet sich die Karte.

23. Sammelkarte Dr. Daniela Star: Nach der ersten Begegnung mit den Shamblern (dem ersten neuen Gegnertyp) kommt ihr in eine Art Wartungstunnel. Folgt diesem, bis ihr auf der rechten Seite eine blaue Tür mit dem Schild "Storage" seht. Geht hindurch und ihr trefft auf einen großen Gitterkäfig. Rechts davon könnt ihr unter einen Tisch krabbeln und gelangt so über ein Loch im Gitter in den Käfig. Auf einem Schreibtisch dort, rechts neben einem Computerbildschirm, findet ihr die Sammelkarte.

24. Sammelkarte Bastet: Nachdem Ellie und Dina eine Tür verriegelt haben (nach einer Kampfsequenz mit Shamblern und anderen Infizierten), kommt ihr erneut in einen U-Bahn-Tunnel mit zerstörten U-Bahnzügen. Bevor ihr über den kaputten, roten "Special Cola"-Automaten (Schriftzug nur vage zu erkennen) auf eine U-Bahn klettert, könnt ihr links davon unter einen Zug kriechen. Auf der anderen Seite erbeutet ihr die Karte aus einem geöffneten Koffer.

Seattle Tag 1 - Das Theater

25. Sammelkarte Mortem: Sobald ihr das Theater betreten habt, geht ihr nach der Zwischensequenz geradeaus weiter bis zu einem Tresen. Dahinter steht ein großer Vitrinenschrank mit eurer Karte im Mittelteil.

26. Sammelkarte Beyond: Nachdem ihr die Treppe nach oben genommen habt, geht direkt geradeaus am Bartresen vorbei und folgt dem Gang (der eine Biegung nach rechts macht) bis zum Ende (Sackgasse). Dort unter der auf dem Kopf stehenden Couch findet ihr die Sammelkarte.

27. Sammelkarte The Nighthawk: Diese Karte findet ihr im ersten großen Ausstellungsraum "Giants of the Earth", nach dem Triceratops-Skelett, auf der Bank vor den Toiletten liegend.

28. Sammelkarte Saura: Nach der Weltraumkapsel-Sequenz überqueren Ellie und Joel einen überfluteten Teil des Museums und betreten ein neues Gebäude. Joel merkt an, dort selbst noch nie gewesen zu sein. Ihr kommt in einen runden Raum mit einer großen Elchstatue in der Mitte. Rechts von der Statue steht eine Sitzbank, darunter findet ihr die nächste Sammelkarte.

Seattle Tag 2 - Hillcrest

29. Sammelkarte Wachumero: Diese Karte findet ihr ganz zu Beginn des Kapitels. Dreht euch gleich nach dem Start um und lauft in die entgegengesetzte Richtung. Ihr findet einen kleinen Abgrund, an dessen Boden ein Pick-up-Truck vor sich hin rostet. Auf der Mittelkonsole zwischen den beiden Sitzen des Fahrzeugs liegt die Karte. Schlagt die Autoscheibe ein, um an diese heranzukommen.

30. Sammelkarte Sahir the Sorcerer: Nachdem ihr über einen Truck geklettert seid und eine Gruppe mutmaßlicher Gegner habt wegfahren sehen, geht nach links, zwischen ein paar Büschen hindurch und kraxelt durch ein Stück eingestürzte Straße. Ihr steht vor dem Laden "Caroline Paper Co.". Geht hinein und seht hinter der Kassentheke nach dem aufgestapelten Kartons. Im mittleren Karton versteckt sich die Karte.

31. Sammelkarte Naledi the Youthful: Im Storyverlauf landet ihr in einen Fahrradladen (nachdem ihr einen Müllcontainer verschieben musstet, um weiter zu kommen). Sobald ihr über eine kleine Treppe die Werkstatt des Ladens betretet, geht nach rechts. Ganz hinten in der Ecke findet ihr ein BMX. Zwischen den Speichen steckt die Trading Card.

32. Sammelkarte Brainstorm: Nachdem ihr die Treppe von Hillcrest nach oben gestiegen seid, eine Explosion und aufsteigenden Rauch in der Ferne gesehen sowie ein paar Runner besiegt habt, springt ihr über einen Holzzaun. Ihr befindet euch im Garten von "Boris' Haus". Ihr erkennt das Gelände am Whirlpool, einer blauen Kinderrutsche und einem kleinen, gelben Spielhaus für Kinder. Geht um des Spielhaus herum. Im Fenster auf der Rückseite liegt die Karte.

33. Sammelkarte Reverb (Hillcrest "Nachbarschaft"): In der Gegend mit den Wohnhäusern, in denen einige "Wölfe"/"W.L.F." ihr Unwesen treiben, steht ein zweistöckiges, gelbliches Wohnhaus. Im ersten Geschoss sind zwei Schlafzimmer. Unter einem davon befindet sich die Karte. Ihr müsst unter das Bett rutschen, um an die Karte zu kommen.

Seattle Tag 2 - Suche nach Saiten

34. Sammelkarte Austringer: Vor einem Hotel steigen Joel und Ellie von ihren Pferden ab. In der Ferne erblickt ihr bereits den Musikladen mit rotem Schild und Gitarre. In derselben Richtung parkt ein Lieferwagen. Um zur Sammelkarte zu kommen, muss Ellie über das Fahrzeug steigen.

Bereits auf dem Auto stehend erkennt man eine eingestürzte Straße, bei der es nicht weiter geht. Am Grund des Grube unten liegt ein Kleinwagen, auf dessen Sitz ihr die Karte findet.

Seattle Tag 2 - Die Seraphiten

35. Sammelkarte Randy Styles: Nachdem ihr den Checkpoint kurz nach Beginn des Abschnitts passiert habt, gelangt ihr in einen kleinen Lebensmittelladen ("Quickmart"). Am anderen Ende des Ladens findet ihr die Karte in einem Regal.

36. Sammelkarte Shift: Im "Convention Center" (bzw. es steht nur "Con…ce Center" über der Tür): Sucht in der Eingangshalle den Aufzugsschacht auf der linken Seite. Klettert die gelbe Leiter nach oben. Die Karte befindet sich auf der anderen Seite einer abgesperrten Tür. Um den Raum zu erreichen, müsst ihr euch außen über das hervorstehende Dach schwingen.

Werft mit den umherliegenden Steinen die zur Tür hin nächstliegende Fensterscheibe ein. Schmeißt auch einen Abschnitt des Glasdaches vor der Fensterscheibe ein, sodass ihr ein Seil über die Metallstrebe werfen könnt. Klettert nun das Seil hoch (Ellie übersteht den Sprung aus dem Fenster unbeschadet, auch wenn es hoch aussehen mag) und schwingt euch auf den anderen Dachvorsprung, der euch durch ein Fenster in den abgesperrten Raum führt. Dort auf einer Couch liegt die Karte.

37. Sammelkarte Star Sign: (Wohnhaus - Nach einer Unterführung): Vorbei an einem braunen Lieferwagen seht ihr einen großen Wohnkomplex mit einer rostigen, stählernen Überdachung im Eingangsbereich, vor dem ein LKW steht (bevor es storytechnisch durch ein Tor weitergeht).

Die Tür ins Erdgeschoss ist versperrt, also müsst ihr über den LKW auf die Überdachung klettern. Alternativ kann man direkt vor dem Eingang nach rechts über eine Treppe nach unten durch den Keller ins Gebäude gelangen und durch das Erdgeschoss nach oben gehen; oder rechts um das Gebäude herum über einen ebenfalls geparkten LKW direkt in den abgesperrten Raum klettern. In der Wohnung dort gilt es zunächst, sich gegen einige Gegner zu behaupten.

Ihr kommt an eine verschlossene Tür und müsst wieder einmal außen über die Dachvorsprünge hüpfen, um die verschlossene Tür zu umgehen.

Geht dann durch den Wohnbereich und die Küche ins Schlafzimmer. Im Nachttisch neben dem Bett findet ihr die Sammelkarte. Hier befindet sich auch ein Safe.

38. Sammelkarte Arch-Enemy: Die Story verschlägt euch erneut ins Convention Center, dieses Mal allerdings in den Eingangsbereich. Kraxelt über das Baugerüst nach unten. Dort kommt ihr zu einer verschlossenen Tür. Geht links um den Bereich, der den dahinterliegenden Raum abtrennt, herum, bis ihr zwei Fenster auf Kletterhöhe entdeckt. Zerstört eines davon, um hindurchzuklettern. Aus einer Schublade nehmt ihr die nächste Sammelkarte mit.

39. Sammelkarte Doppelganger: Sobald ihr es durch den Park geschafft habt, müsst ihr durch den Wohnkomplex namens "Garden Suites" streifen. Geht die Treppe hinauf und dann um selbige herum. Unter einem Tischchen liegt die Karte.

40. Sammelkarte Bhat M'Andar: Im "Merci", einem Kosmetikladen, liefert ihr euch einen Kampf gegen einen männlichen "Seraphiten-Unmenschen" und weiteren Kultisten. geht ihr in das Gebäude, über eine Treppe bis ganz nach oben durch, klettert außen über eine Leiter nach unten und springt das letzte Stück fehlende Leiter in Wasser. Noch im Schwimmen erkennt ihr in der Ferne das Krankenhaus und unmittelbar vor Ellie die "Weston Pharmacy"-Apotheke.

Betretet die Apotheke und guckt gleich nach links. Die Karte liegt in einem Regal im Kassentresen.

Seattle Tag 3 - Straße zum Aquarium

41. Sammelkarte Esquire: Ihr erwacht wieder im Theater. Bevor ihr durch den Vorhang in einem rot erleuchteten Raum tretet, seht euch links um. Dort steht etwas Tontechnik herum, inmitten der ihr die Karte ausmachen könnt.

42. Sammelkarte Tormentra: Mit Jesse geht begibt man sich im Verlauf der Story in einen Laden, trifft auf eine versperrte Tür und umgeht sie durch eine andere. Die beiden gehen einen dunklen Gang entlang. Rechts sind zwei Türen (erst eine Toilette). Im Türrahmen der zweiten Tür liegt ein umgeworfener Aktenschrank, unter dem man durchkriechen kann. In diesem Raum liegt auf einem Schreibtisch die Sammelkarte.

Gut zu wissen: In diesem Raum ist auch eine Werkbank.

43. Sammelkarte Tanager: Noch immer in Begleitung von Jesse gelangt ihr ins Obergeschoss eines großen Buchladens. Ihr müsst in das überflutete Erdgeschoss springen. Dort ist ein Stück Betonboden heruntergefallen, das nur noch von ein paar Bücherregalen gehalten wird. Kriecht darunter und ihr findet die Karte in einem Bücherregal.

44. Sammelkarte Tatuaje: Nach einem Hüpfer nach unten stellt Ellie fest: "Hier ist alles zerstört". Dann geht es einen weiteren kleineren Vorsprung herunter.

Hier könnt ihr entweder über das Sideboard links (an der Tür mit der Aufschrift EXIT) oder unter dem überwucherten Tunnel in Bauchlage robbend hindurch. Dann NICHT sofort die schweren Metallrohre wegräumen, um das Areal zu verlassen, sondern die Fächer des Sideboard prüfen. Dort liegt die Trading Card.

Seattle Tag 3 - Die überschwemmte Stadt

45. Sammelkarte Seff-L'ho'phad: Via Boot verlasst ihr das große Kaufhaus und schippert so lange weiter, bis ihr mit dem Boot nicht mehr weiterkommt und aussteigen müsst. Schaut euch um ihr seht einen gelben Gabelstapler, der auf einer Rampe steht (in der Richtung, aus der ihr mit dem Boot gekommen seid). Gegenüber davon befindet sich eine Tür. In einer Schreibtischschublade findet ihr die Karte.

46. Sammelkarte Khazakh Bright (W&B Arcade): Nachdem ihr von einem Bloater aufgemischt wurdet, könnt ihr die Metalljalousie der Preisausgabe ("Prize Zone") öffnen und durch die Öffnung klettern. Darin findet ihr unter dem Tresen die Karte.

Hinweis: Nun folgen einige Kapitel, in denen ihr Abby steuert. In diesen gibt es keine Sammelkarten für euch zu finden, dafür aber Münzen für Abby. Danach geht es weiter mit Ellie in Santa Barbara, wo ihr die letzten beiden Karten findet.

Santa Barbara - Ins Inland

47. Karte CBB-73: Ihr seht eine von vielen Villen, doch bei dieser hier könnt ihr durch ein Loch in der Mauer darüber springen oder darunter her kriechen. Passt auf, dass euch der Clicker auf dem Anwesen nicht erwischt und steigt über das braune Auto am Haus aufs Dach. Geht zunächst zum Fenster ganz rechts um die Ecke und steigt dort ein. Ihr dürft selbstverständlich auch eines der andern Fenster wählen, doch der kürzeste Weg zur Sammelkarte ist der hier beschriebene.

Wichtig! Springt noch nicht ins Erdgeschoss, ehe ihr die Karte eingesammelt habt, ihr könnt ansonsten nicht wieder hoch, um sie zu holen!

Solltet ihr euch als Einstieg für das ganz rechte Fenster entschieden haben, sticht euch sofort ein grünlich "leuchtender" Raum ins Auge. In diesem Raum liegt eure Karte auf einem kleinen weißen Schreibtisch, der vor den Fenstern steht.

Santa Barbara - Das Ressort

48. Karte Sparkthug: Scars. Wolfs. Fireflies. Und jetzt auch noch Rattler. Fuck all these groups! Ellie hat genug. Glücklicherweise darf sie zumindest in Bezug auf letztere Gruppierung ihrem Unmut Luft machen und nimmt kurzerhand deren Basis auseinander;

Im Verlauf der Hauptstory springt sie von einem Zug und eine kurze Minizwischensequenz, in der Sklaven abgeführt werden, startet. Ellie kann ein paar Rattler dabei beobachten, wie sie einen an die Kette gelegten Infizierten quälen.

Gut zu wissen: Wer das nicht länger mitansehen möchte, kann die Kreatur mit einem Schuss auf die Kette befreien ...

Geht zu dem großen Haupteingang des Anwesens und blickt nach rechts. Auf einem kleinen Tischchen mit Stereoanlage liegt eure letzte Karte im Spiel und die Trophäe "Meisterhaftes Blatt" ploppt oben links im Bild auf. Herzlichen Glückwunsch!

Noch mehr Sammelobjekte und Freischaltbares

Neben den Sammelkarten könnt ihr zudem mit Abby Münzen in The Last of Us 2 finden. Ein separater Guide dazu folgt demnächst auf GamePro.de. Guides für die Safe-Codes und Trainingshandbücher haben wir oben für euch verlinkt.

The Last of Us 2 Part 2 ist seit dem 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erhältlich.

Werdet ihr alle Sammelobjekte in The Last of Us 2 einsacken?