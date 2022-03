The Last of Us 2-Fans freuen sich über kleines, aber feines Waffen-Detail

Spiele wie The Last of Us 2 stecken voller Kleinigkeiten und zeichnen sich oft durch Liebe zum Detail aus. Das fängt bei den Dialogen und Animationen an, hört aber bei den Waffen noch lange nicht auf. Nein: In The Last of Us 2 werden die Knarren sogar pfleglich gereinigt, wenn Ellie oder Abby sie modifizieren. Das gehört zu den Details, die manchen Fans erst Jahre nach dem Launch auffallen und immer noch für Begeisterung sorgen können.

The Last of Us 2: Wusstet ihr, dass Ellie und Abby auch ihre Waffen reinigen?

Fans freuen sich über Detail: Auf Reddit macht gerade ein neuer Beitrag die Runde, der von einem begeisterten The Last of Us 2-Fan stammt. Dem ist eine sehr deutliche Veränderung aufgefallen, was die Waffen angeht, wenn sie per Crafting im Spiel von Ellie und Abby modifiziert werden. Die erhalten dabei nämlich nicht nur neue Teile, sondern werden auch gereinigt und poliert.

Das bedeutet, dass sie vorher blutverschmiert und schlichtweg dreckig waren, hinterher aber so richtig glänzen und sauber sind. So lässt sich zum Beispiel auch wieder sehr viel besser die Schrift auf der Pistole erkennen, wie diese beiden direkten Vergleichsbilder zeigen:

Nachher Vorher

Nicht richtig neu: Wer The Last of Us 2 seit Release schon Hunderte Stunden rauf und runter gespielt hat, könnte sich wundern, weil jedes noch so kleine Detail bereits bekannt wie die eigene Westentasche wirkt. Es handelt sich bei der Reinigung der Waffen tatsächlich auch wirklich nicht um ein neues Element, wie viele Kommentator*innen anmerken. Wer genau hinsieht, kann sogar sehen, wie Ellie und Abby die Waffen mit einem Tuch abwischen.

Mehr zu The Last of Us:

Insbesondere die Crafting-Animationen beim Waffen modifizieren in The Last of Us 2 haben bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des Naughty Dog-Blockbusters für Begeisterung unter den Fans gesorgt. Die Animationen wirken auch einfach extrem detailliert, soviel ist sicher.

Was sagt ihr zu den kleinen Details? Ist euch die sauberere Waffe auch schon aufgefallen?