The Last of Us 2: Neu entdeckte Ellie-Rüstung zeigt, wie Factions-Outfits aussehen könnten

The Last of Us 2 ist an aller erster Stelle ein Singleplayer-Abenteuer rund um Ellie, die Rache für eine grausame Tat an Abby nehmen möchte. Diese postapokalyptische Erzählung soll aber wie schon der Vorgänger um einen Multiplayer erweitert werden. Jetzt gibt es dank Dataminer einen vermeintlichen Blick auf die Ausrüstung des Modus.

Ellie-Kostüme für den Multiplayer-Modus sehen ungewohnt aus

Auf YouTube zeigte der Content-Creator Speclizer in Zusammenarbeit mit Dataminern, wie Ellie mit vermeintlichen Rüstungen aus dem Factions-Multiplayer aussehen würde:

Wie sehen die Rüstungen aus? In den Dateien wurden gleich drei unterschiedliche Rüstungen gefunden, die drei Leveln zuzuordnen sind. Dabei handelt es sich jeweils um Riot-Ausrüstung samt Schutzweste und einem Helm. Mit den einzelnen Leveln wird diese immer besser, von einfacher Polizeiausrüstung bis hin zur Soldatenausrüstung.

Da die Outfits in unterschiedliche Level eingeteilt sind, könnte es sein, dass diese vielleicht innerhalb von einer Factions-Runde aufgelevelt werden könnte. Es könnte aber auch sein, dass wir sie außerhalb durch ein Crafting-System verbessern. Abseits davon gibt es keine offiziellen Infos zu Factions, dass daran gearbeitet wird:

Wo kommt das Ganze her? Die Modelle wurden direkt in den Daten vom Spiel gefunden. Dank diverser Tools konnten sie die 3D-Modelle wiederherstellen und als Kostüme für Ellie nutzen.

Auch wenn Factions noch länger auf sich warten lässt, so ist The Last of Us weiter ein heißes Thema, auch abseits von Videospielen. Derzeit wird in Kanada die erste Staffel der TV-Serie für den US-Sender HBO abgedreht. Alle Infos dafür findet ihr in unserer großen Übersicht hier auf GamePro.de.

Freut ihr euch auf den Multiplayer von The Last of Us 2 oder ist der Zug mittlerweile dafür abgefahren?