The Last of Us: Mehrere Projekte laut Insider fast fertig, Infos wohl auf Sonys März-Event

Mit The Last of Us und The Last of Us Part 2 hat Naughty Dog bisher zwei Spiele in einem Franchise veröffentlicht, das sich größer anfühlt, als es eigentlich ist. Doch das könnte sich schon bald ändern. Branchen-Insider Tom Henderson will von ungenannten Quellen wissen, dass „mehrere TLoU-Projekte kurz vor der Fertigstellung“ seien und „Ende 2022/Anfang 2023 erscheinen könnten“.

Mehr Infos auf Sonys State of Play im März 2022? Wann die Spiele enthüllt werden, sagt Henderson nicht, doch er rechnet „bald“ mit Neuigkeiten. Ein guter Zeitpunkt? Die große State of Play, die Sony laut mehreren Quellen im März abhalten wird.

Um diese Spiele könnte es sich handeln und dann könnten sie erscheinen

Dass Naughty Dog an mehr als einem Spiel im TloU-Universum arbeitet, hat Neil Druckmann bereits bestätigt. Aber dass diese Titel schon bald veröffentlicht werden könnten, ist neu. Auch wenn es noch keine offiziellen Ankündigungen gibt, haben wir bereits eine gute Vorstellung, um was es sich bei den Projekten handeln könnte:

The Last of Us 2 Director's Cut

The Last of Us 2 soll der nächste Titel sein, der auf der PS5 einen Director's Cut erhält. Angeblich erwartet uns mehr als nur aufpolierte Optik, flüssige 60 FPS und schnellere Ladezeiten. The Last of Us 2 Director's Cut soll einige Änderungen am Original vornehmen und neue Inhalte bieten.

Wann könnte das Spiel erscheinen? Ein Director's Cut ist relativ schnell zusammengestellt, selbst wenn Druckmann und sein Team den Anspruch haben, einige Story-Momente noch einmal neu zu beleuchten. Ein Release ist also jederzeit möglich, zum Beispiel um das Sommerloch zu füllen.

Für Part 2 gibt es bereits ein PS5-Update:

Factions 2

Der geplante Multiplayer für The Last of Us 2 wird ein eigenständiger Nachfolger des Faction-Modus aus dem ersten Teil. Das hat Naughty Dog bereits bestätigt. Alles andere sind Gerüchte: Angeblich wird Faction 2 Free-to-Play und soll sich über Mikrotransaktionen finanzieren. Zudem will das Studio ihre Expertise in Sachen Storytelling auch in das Multiplayer-Projekt einbringen.

Wann könnte das Spiel erscheinen? God of War Ragnarök erscheint laut mehreren Quellen nicht nur 2022, sondern sogar relativ kurz nach dem Sommer. Das würde jedoch bedeuten, dass Sony keinen großen Titel für die Winter-/Feiertagssaison parat hat. Hier könnte Factions 2 ins Spiel kommen. Sollte Naughty Dog die Zeit nicht reichen, würde Sony einen Release in diesem Jahr aber sicher nicht erzwingen.

The Last of Us Remake

Das Remake des ersten Teils ist noch immer ein großes Mysterium. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es existiert, unklar ist jedoch, wie viele Änderungen Naughty Dog am Original vornehmen wird. Immerhin sieht das PS4-Remaster von The Last of Us noch immer sehr ordentlich aus und spielt sich nicht viel schlechter als Part 2. Wir sind gespannt, welche Idee hinter dem gemunkelten Remaster steckt.

Wann könnte das Spiel erscheinen? Bisher hieß es immer, das Remake soll noch 2022 fertig werden. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass das Spiel parallel zur TLoU-Fernsehserie vermarktet werden soll. Da diese ganz offiziell nicht mehr in diesem Jahr ausgestrahlt wird, könnte auch das Remake intern auf 2023 verschoben worden sein.

Welches der genannten Projekte wünscht ihr euch am meisten?