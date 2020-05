Einige Spieler warten aktuell auf die PS5 und die Xbox Series X, in der Hoffnung einen neuen Sprung in Sachen Grafikqualität zu erleben. Dabei zeigen die Spiele, die noch auf aktuellen Konsolen erscheinen, was sogar jetzt noch möglich ist. Naughty Dog etwa zeigt die beeindruckenden grafischen Details, die The Last of Us Part 2 zu bieten hat.

Lebensechte Figuren: In dem Video sehen wir schon ganz am Anfang Ellie, die Gitarre spielt - mit zerschundenen Händen. Die Haut hat eine klare Struktur, wir erkennen Falten, Schrunden, Kratzer, schmutzige Fingernägel und Ellies Tattoo auf dem Arm. All das wirkt lebensecht. Als die junge Frau anfängt, auf dem Instrument zu spielen, vibrieren sogar die Saiten der Gitarre.

Der Fokus liegt auf Details

Naughty Dog erklärt in einem Entwickler-Tagebuch, dass sie enorm auf solche Details geachtet haben und dafür auch viele Nachforschungen anstellten, um die Charaktere so real wie möglich umsetzen zu können. Und das soll nicht nur bei den Hauptcharakteren der Fall sein, sondern bei allen Figuren. Details machen diese realer und interessanter.

Emotionen sind wichtig: Besonders wichtig ist bei einer dramatisch inszenierten Story natürlich, dass die Emotionen gut inszeniert werden. Immerhin handelt es sich nicht um echte Schauspieler, sondern um computergenerierte Figuren, die aber wie echte Menschen reagieren sollen. Wie im Video gut zu erkennen ist, sind die Gesichtsanimationen realitätnah umgesetzt.

Wir erkennen Wut, Trauer und Entsetzen. Dabei spielt aber nicht nur der Ausdruck des Gesichts eine wichtige Rolle. Bei einem vor Verzweiflung weinenden Charakter fließen Tränen aus den geröteten Augen. Die Tränen sammeln sich erst in den Augen und laufen dann die Wangen hinunter. Diese Kleinigkeiten sind es, die einem Charakter Leben einhauchen, damit ihr mit der Person mitfühlen könnt.

Wie sich dies dann genau auf die Atmosphäre des gesamten Spiels auswirkt, erfahren wir bei Release von The Last of Us Part 2 am 19. Juni 2020.