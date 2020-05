The Last of Us Part 2 sieht beeindruckend gut aus. Dazu müssen wir uns nur die vielen vergangenen Trailer zum kommenden PS4-Blockbuster anschauen. Und wie ein Screenshot aus dem gestrigen State of Play-Gameplay-Ausschnitt zeigt, hat Ellies düsteres Abenteuer in den vergangenen Jahren optisch sogar noch eine Schippe drauf gelegt.

Hinweis: Ihr wisst, dass uns bereits der PS4-Key zu The Last of Us Part 2 zur Verfügung steht. Ein eigenes Urteil zur Grafik (und generell zum Spiel und dessen Story) können wir aufgrund des NDAs ab diesem Punkt aber noch nicht fällen. Wir beziehen uns daher lediglich auf bislang offiziell veröffentlichtes Material.

Seht, wie sich The Last of Us 2 grafisch verbessert hat

Der bekannte Insider und Twitter-User Tidux führt uns ein Vergleichsbild vor Augen. Auf der linken Seite sehen wir den Charakter Lev aus dem gestrigen Gameplay-Trailer. Auf der rechten Seite sehen wir einen ähnlichen Ausschnitt, jedoch stammt dieser aus dem Trailer von der Paris Games Week 2017 (Anm. d. Red: Im Tweet gibt Tidux an, letzterer Screenshot stamme aus dem E3 2018-Gameplay, was aber eine Falschangabe ist).

Pic on left May 2020, pic on right June 2018, Upgrade. pic.twitter.com/zlgIlqSkOf — Tidux (@Tidux) May 27, 2020

Das Grafik-Upgrade ist hier sehr gut erkennbar: Levs Charakter-Modell ist auf dem linken Bild wesentlich detaillierter als auf dem rechten. Schaut euch alleine mal seine Jacke und die vielen Regentropfen an, in denen sich das Licht spiegelt.

Auch sein Gesicht wirkt links viel schärfer, lebendiger, menschlicher. Beim genauen Hinsehen, erkennen wir einzelne Poren und etwas stärkere Schatten.

Alles, was ihr über The Last of Us 2 wissen müsst

Alle bislang bekannten Gameplay-Infos findet ihr in unserer spoilerfreien Übersicht:

Release: The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Alle Infos der gestrigen State of Play-Ausgabe von Sony führt GamePro in einer separaten Zusammenfassung für euch auf.

Was sagt ihr zur Optik des Spiels?