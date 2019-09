The Last of Us: Part 2 hat keinen Multiplayer

Falls euch der Multiplayer-Modus von The Last of Us gefallen hat, dann müsst ihr jetzt ganz stark sein. The Last of Us: Part 2 wird nämlich ausschließlich den Einzelspieler-Modus bieten. Richtig gelesen, es gibt zum Release keinen Multiplayer (via Polygon).

Das hat Co-Director Anthony Newman gegenüber Polygon bestätigt. Die Nachricht dürfte für einige Fans überraschend kommen. Zwar war es lange Zeit still um einen Mehrspieler, aber die Entwickler haben während der E3 2018 noch angekündigt, dass der Factions-Modus zurückkehren soll. Vor einigen Monaten gab es erste Hinweise darauf, dass das Feature gestrichen wurde. Nun ist es offiziell.

Multiplayer war geplant, kommt aber nicht

Laut Newman war es ursprünglich auch geplant, allerdings konnten die Ziele in dieser Hinsicht letztlich doch nicht umgesetzt werden.

"Es wird in The Last of Us: Part 2 keinen Multiplayer geben. Ich weiß, dass wir schon irgendwie angekündigt haben, dass es einen gibt, aber während der Entwicklung ist es so ambitioniert, groß und komplex geworden, dass wir wirklich den kompletten Fokus auf die Einzelspieler-Erfahrung gelegt haben."

Bis zuletzt hofften die Fans sogar auf eine kommende Demo zum nicht existierenden Multiplayer-Modus. Es ist unklar ob diese Entscheidung endgültig ist, oder ob Naughty Dog nach dem Release mit einem größeren Multiplayer-Update aushilft. Zum Release ist TLoU2 aber auf jeden Fall Singleplayer-Only.

Immerhin könnt ihr den Mehrspieler-Modus von The Last of Us: Remastered weiterhin nutzen. Da die Neuauflage für Playstation 4 im Oktober bei PS Plus erhältlich sein wird, kommen demnächst sogar neue Spieler hinzu. Auf der Playstation 3 wurden die Server bereits abgeschaltet.

Was denkt ihr? Hättet ihr euch über einen Multiplayer gefreut?