The Last of Us 2: Update 1.07 ist da & kümmert sich um Details

The Last of Us 2 ist vor mehr als zwei Monaten erschienen, erhält aber trotzdem immer noch kleinere Updates von Naughty Dog. Jetzt haben wurde Version 1.07 veröffentlicht und wir verraten euch, was verbessert hat. (via GearNuke)

Nachdem es zuvor einen großen Patch gab, ist es jetzt wieder etwas ruhiger um das Spiel. So sind auch die Verbesserungen dieses Mal sehr kurz gehalten:

Behebung von Bugs und weitere Verbesserungen

Keine konkreten Neuerungen: Welche Bugs und Fehler genau behoben wurden, hat Naughty Dog nicht bekannt gegeben. Jedoch sind die Verbesserungen da, um im Detail die Spielerfahrung anzupassen. Dafür hatten sie zuletzt erst einen größeren Patch veröffentlicht.

Was war im letzten Update? Mit Update 1.05 hatte Naughty Dog The Last of Us 2 mit einigen neuen Funktionen weiter ausgebaut. Darunter zum Beispiel neue Cheats, die GamePro-Social Editor Max genial findet. Aber auch Filter, weitere Optionen für Barrierefreiheit und mehr wurden hinzugefügt:

105 5 Mehr zum Thema The Last of Us 2-Update 1.04 & 1.05 sind live: Patchnotes & Inhalte

Wie geht es in Zukunft weiter mit Last of Us 2? Auch wenn Sony und Naughty Dog es noch nicht offiziell angekündigt haben, wird es einen Standalone-Multiplayer geben. Dieser ist bereits vor einigen Wochen mit einem kurzen Video geleakt. GamePro-Gastredakteur Markus hatte dazu auch eine klare Meinung gehabt und findet nicht, dass der Mehrspieler zu dem Spiel passt.

Spielt ihr noch The Last of Us 2 oder wartet ihr jetzt auf den Mehrspieler-Teil oder größere Updates?