The Last of Us 2 - Update 1.09 überraschend erschienen: Das steckt drin

The Last of Us 2 ist nun schon eine ganze Weile veröffentlicht, aber Naughty Dog bringt immer noch neue Updates raus. Patch 1.09 macht zwar keine großen Sprünge oder bringt riesige Veränderungen, aber überraschend kommt das Update dann doch. Es wurde nicht groß angekündigt oder ähnliches und einfach veröffentlicht. Was wohl an der Größe und den Inhalten liegt: Ihr habt das Update 1.09 schnell heruntergeladen und es bringt vor allem kleinere Bugfixes und sonstige Verbesserungen.

Kein großes Update: Ihr müsst für den aktuellen, neuen und überraschend veröffentlichten Patch nicht einmal 100 MB herunterladen.

Was steckt drin? Offiziell bringt Update 1.09 lediglich "generelle Bugfixes und Verbesserungen". Es kann also sein, dass ihr rein gar nichts merkt, aber insgesamt dürfte es eben ein bisschen weniger Probleme geben.

Von umfangreichen Updates wie dem 60FPS-Patch für die PS5 ist diese kleine Verbesserungsrunde aber natürlich weit entfernt. Auch wenn The Last of Us 2 noch kein richtiges, vollumfängliches PlayStation 5-Upgrade erhalten hat, wirkt das letzte Update doch Wunder und lässt nur noch wenig zu wünschen übrig. Wie zum Beispiel die Nutzung der DualSense-Funktionen:

Mehr TLOU2-News:

Zusätzlich zur großen HBO-Serie und dem Standalone-Multiplayer tut sich aber noch mehr in der Welt von The Last of Us. Angeblich soll sich nämlich auch noch ein Remake des ersten The Last of Us-Spiels in Arbeit befinden und irgendwann für die PS5 veröffentlicht werden. Ob das wirklich kommt, steht noch nicht offiziell fest, aber die Gerüchte stammen aus recht verlässlichen Quellen. TLOU-Fans dürften sich also nicht so schnell langweilen.

Worauf freut ihr euch am meisten von dem, was da noch so alles auf uns zukommt?