Warum The Last of Us-Fans jetzt wegen einer Cappy von Neil Druckmann durchdrehen

The Last of Us bekommt womöglich ein Remake für PS5 spendiert. Das wurde bereits vor einigen Monaten aus seriöser Quelle geleakt, aber noch nicht offiziell angekündigt. Einige Fans glauben allerdings, jetzt einen Hinweis darauf entdeckt zu haben, wie die Neuauflage heißen könnte. Weil Game Director Neil Druckmann in einem Interview zum Uncharted-Film eine bestimmte Mütze trägt, kochen die Gefühle hoch.

The Last of Us-Mütze von Director sorgt für aufgebrachte Fans und Rätselraten

Darum geht's: In einem Interview zum Uncharted-Film mit Tom Holland ist auch Naughty Dogs The Last of Us-Game Director Neil Druckmann zu sehen (via: Twitter). Er trägt eine Mütze und darauf steht etwas, das bei vielen Fans große Hoffnungen weckt. Allerdings scheiden sich die Geister daran, was genau auf der Mütze steht.

Für viele Fans ist klar: Die Mütze zeigt den Schriftzug "The Last of Us: Part I". Was als Hinweis auf das Remake des ersten Teils interpretiert wird, das sich angeblich in der Entwicklung befindet. Auch der Name würde hier vielleicht schon angeteast: Die Neuauflage könnte in Anlehnung an den Titel des zweiten Teils eben The Last of Us: Part I heißen.

Geht es um die Serie? Andere Fans wundern sich darüber, dass hier nicht die The Last of Us-Serie angeteast wird. Zu der gibt es offenbar bereits Klamotten, die Cast und Mitarbeitende tragen, auf denen steht aber wohl "The Last of Us: Season 1". Was von den Fans, die auf einen Teaser zum Remake hoffen, als weiterer Hinweis interpretiert wird, dass sie Recht haben könnten: Weil hier ein "Part" und nicht "Season" steht, soll es um das Remake gehen.

Sollte es sich hierbei tatsächlich um eine Cap mit dem Schriftzug "The Last of Us: Part I" handeln, klingt die Theorie wirklich einigermaßen einleuchtend, dass Neil Druckmann diese Mütze als absichtlichen Teaser trägt. Er könnte sich natürlich auch einfach einen Scherz erlauben und die Community trollen.

Aber am wahrscheinlichsten ist wohl einfach, dass hier einfach ein Missverständnis vorliegt und sich die Fans zu früh freuen. Eine ganze Menge anderer Menschen ist sich nämlich ziemlich sicher, dass die Mütze nur aufgrund der schlechten Bildqualität so interpretiert wird. Neil Druckmann trägt vielleicht einfach eine ganz normale TLoU 2-Cap mit dem Schriftzug The Last of Us: Part II.

Wir müssen also wohl oder übel einfach noch ein bisschen abwarten, bis wir mehr über ein mögliches Remake des ersten The Last of Us erfahren. Sofern es überhaupt kommt, aber das wirkt durchaus wahrscheinlich. Die Info stammt immerhin von Neil Druckmann, einem stets gut informierten und bestens vernetzten Journalisten. Ein weiterer Insider vermutet, dass uns das Remake für die PS5 überrascht.

Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass das eine I oder eine II ist auf der Cap?