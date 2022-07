The Last of Us: HBO-Chef gibt Update zum Serienstart, und es dauert nicht mehr allzu lang

Schon im Februar gab HBOs Chief-Content-Officer Casey Bloys bekannt, dass die The Last of Us-Serie nicht mehr in diesem Jahr über unsere Bildschirme flimmern wird. „Wir haben noch kein Datum für die Ausstrahlung genannt“, hieß es damals. „Aber es wird nicht 2022 sein. Sie drehen noch immer in Calgary.“ Inzwischen sind die Dreharbeiten abgeschlossen und die Nachproduktion läuft auf Hochtouren. Offenbar gehen die Arbeiten gut voran, denn Bloys grenzt den Zeitraum für den Serienstart nun ein.

Wann wird The Last of Us bei HBO ausgestrahlt?

Das ist neu: In einem Interview mit dem Hollywood Reporter ließ sich Casey Bloys aus der Deckung locken und gab ein kleines Update zum Stand der Produktion von The Last of Us.

Auf die Frage, wann wir mit dem Serienstart rechnen können, antwortete Bloys: „Es geht in Richtung Anfang 2023.“

Was genau das bedeutet, bleibt offen. Unter Anfang des Jahres verstehen alle etwas anderes, aber vermutlich soll es noch vor dem Sommer 2023 los gehen. Die Formulierung „in Richtung“ lässt darauf schließen, dass es nicht direkt im Januar oder Februar soweit ist. Stand jetzt, auch wenn es hier Interpretationsspielraum gibt, scheint ein Serienstart im Frühling 2023 wahrscheinlich.

Ihr müsst 2022 nicht ohne The Last of Us überstehen

Im Rahmen des Summer Game Fest präsentierte Naughty Dog ein Remake des ersten Videospiels an, das The Last of Us Part 1 heißen wird. Der Release ist schon im September, und hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer:

Im gleichen Rahmen wurde auch endlich der lang erwartete Multiplayer-Titel angekündigt, der ursprünglich als Teil von The Last of Us Part 2 geplant war. Viele Informationen haben wir noch nicht zu dem Projekt, nur dass es genau wie die HBO-Serie im kommenden Jahr erscheinen soll.