The Last of Us-Serie: Neues Setfoto ist das bisher schönste von Ellie und Joel

Inzwischen haben wir schon einige Bilder und sogar Videos vom Set der kommenden The Last of Us-Serie gesehen. Auch Bella Ramsey und Pedro Pascal kennen wir bereits als Ellie und Joel – von einem offiziellen Bild der Produktion und diversen Fotos vom Set. Jetzt macht eine Ablichtung der beiden Hauptcharaktere die Runde, die uns einen Einblick in die emotionale Beziehung zwischen Ellie und Joel gewährt. Wenn die Chemie zwischen Ramsey und Pascal in der Serie so gut rüberkommt wie auf dem Foto, kann eigentlich nur noch wenig schief gehen.

Das verraten uns die Setbilder über The Last of Us

Manche Bilder sind einfach nur schön und geben vielleicht ein wenig der Atmosphäre wieder, andere Fotos verraten hingegen essentielle Details zur Story und der Spielwelt. Zum Beispiel wissen wir dank eines Beweisfotos, dass es Ellie und Joel nach Kansas City verschlagen wird, welches im Spiel nie eine Rolle spielt – vermutlich wird im Gegenzug Pittsburgh als Setting gestrichen. TLoU wird also Bekanntes aus dem Titel von Naughty Dog mit neuen Elementen verbinden, um auch eingefleischte Fans bei der Stange zu halten.

Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Serie:

Diese Orte kennen wir bereits: Einer der wichtigsten Orte in The Last of Us ist das Saint Mary's Hospital in Salt Lake City, das die Fireflys zu ihrem Hauptquartier gemacht haben. Hier endet die Geschichte des Spiels, und auch in der Serie kommt dem Gebäudekomplex wohl eine entscheidende Rolle zu. Zudem gibt es Bilder zu einer der intensivsten Action-Szenen aus dem Spiel. Auch in der Serie müssen sich Ellie und Joel durch einen Vorort kämpfen, der von einem Scharfschützen überwacht wird.

Weitere News zur TloU-Serie:

Wann wird The Last of Us ausgestrahlt? in diesem Jahr wird die Serie nicht mehr über unsere Bildschirme flimmern, auch wenn die Dreharbeiten bald abgeschlossen werden sollen, denn im Anschluss folgt eine komplexe Nachbearbeitung. Frühestens im kommenden Jahr ist mit The Last of Us zu rechnen. Wenn ihr die Serie auf Deutsch sehen wollt, müsst ihr vermutlich Sky abonnieren, da der Service einen Exklusivvertrag mit HBO hat.

Wie gefällt euch das Bild von Ellie und Joel?