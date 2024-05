The Last of Us: Staffel 2-Video zeigt Ellie und Dina, wie sie durchs wichtigste Areal des Spiels reiten

Neues Videomaterial von den Dreharbeiten zu The Last of Us zeigt unter anderem, wie Ellie in der zweiten Staffel aussieht.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Max-Serie The Last of Us sind in vollem Gange. Entsprechend konnten wir in den letzten Tagen auch schon den ein oder anderen Blick auf einige der Charaktere erhaschen. Jetzt hat ein Fan ein neues Video geteilt, das Ellie und ihre Begleiterin Dina in Aktion zeigt.

Neues Set-Video zeigt mehr Ellie und Dina in Staffel 2

Schon vor ein paar Tagen konnten wir einen ersten Blick auf Bella Ramsey und Isabela Merced in voller Montur am Set der zweiten Staffel erhaschen. Jetzt gibt es aber sogar Videomaterial, das die beiden Darsteller*innen in den Rollen von Ellie und ihrer Begleiterin Dina beim Dreh zeigt.

Zu sehen ist hier eine Szene, in der Ellie und Dina auf einem Pferd reiten (Fans der Spielevorlage werden hier unseren treuen, vierbeinigen Begleiter Shimmer wiedererkennen), bevor Ellie abspringt, um scheinbar etwas zu untersuchen.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Das Video wurde offensichtlich von einem Fan aus einem Wohnungsfenster heraus gefilmt. Am Ende zoomt die Kamera kurz raus und gibt auch einen kurzen Blick auf die Stadt frei, in der Ellie und Dina sich gerade befinden.

Wo genau das ist, lässt sich noch nicht eindeutig sagen, aber es wirkt zumindest wahrscheinlich, dass die beiden hier in Seattle unterwegs sind – in der Spielvorlage The Last of Us Part 2 verbringen wir hier einen Großteil der Spielzeit.

Aktuell gibt es hauptsächlich Fan-Fotos von den Dreharbeiten zur zweiten Staffel, Max hat aber auch bereits erste offizielle Bilder zu Ellie und Joel veröffentlicht:

Wann kommt Staffel 2 der The Last of Us-Serie? Aktuell gibt es noch keinen konkreten Releasetermin für die zweite Staffel, Max hat aber bereits angekündigt, dass sie 2025 erscheinen wird. Die Dreharbeiten sollen derweil bis zum 21. August dauern, erfahrungsgemäß dauert die Post-Produktion dann oft noch einige Monate.

Das würde sich auch mit Leaks des Insiders Daniel Richtman decken, laut dem die zweite Season im März oder April 2025 an den Start gehen soll. Offiziell ist das aber noch nicht bestätigt.

Auf welche Szene wartet ihr am meisten in der zweiten Staffel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, aber markiert Spoiler zu TLoU Part 2 bitte entsprechend!