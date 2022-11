The Last of Us: Das offizielle Poster zur HBO-Serie weckt Erinnerungen ans PS3-Cover

Lange mussten wir uns gedulden, aber nun ist es bald so weit: Bella Ramsey und Pedro Pascal erobern in der neuen HBO-Serie in wenigen Wochen unseren Bildschirm. Über die Monate haben wir bereits einige Setbilder und schließlich auch offizielle Trailer, beziehungsweise Teaser, zu sehen bekommen. Jetzt ist auch das Poster zur The Last of Us-Adaption aufgetaucht - und es weckt bei uns sofort Erinnerungen.

So sieht das Poster aus

Das Poster wurde auf Twitter gepostet und zeigt - kaum verwunderlich - die beiden Hauptfiguren der Geschichte, Ellie und Joel. Sie sind vor einer überwucherten Skyline zu sehen und laufen in die Gegenrichtung der Kamera, drehen sich aber zu ihr um. Joel, der hinter Ellie geht, wirft einen sehr misstrauischen Blick über die Schulter, während Ellie sich nach ihm umsieht.

Der Himmel über den beiden ist mit düsteren Wolken verhangen, aber dazwischen blitzt hier und da die Sonne hervor - Passend zum Untertitel des Posters: "Wenn du in der Dunkelheit verloren bist, suche nach dem Licht" (When you're lost in the darkness, look for the light).

Hier könnt ihr euch noch mal einen Trailer zur Serie ansehen:

1:37 The Last of Us - Echter erster Trailer zur Serie veröffentlicht

Das Motiv erinnert ans PS3-Cover

Falls ihr das Gefühl habt, die Szene schon mal gesehen zu haben, liegt das vielleicht daran, dass euch das Bild an das Cover der PS3-Version von The Last of Us erinnert. Dieses zeigt ebenfalls Ellie und Joel vor einer Stadtsilhouette, wie sie der Kamera abgewandt sind, aber zurückblicken.

Bei der Stadt dürfte es sich um Pittsburgh handeln, der Architektur nach zu urteilen. Zudem trägt Ellie das Gewehr, das sie dort erhält, sehr präsent über der Schulter.

Auch, wenn die Szene sehr ähnlich ist, gibt es einige Unterschiede: So sind auf dem PS3-Cover beispielsweise die Positionen der beiden vertauscht. Zudem weicht die Architektur etwas ab und auch die unterschiedliche Lichtstimmung fällt auf. Das PS3-Cover ist in warme Sonnentöne gehüllt. Trotzdem ist es schön zu sehen, wie die Adaption einmal mehr die Stimmung des Spiels auffängt und bei Fans sofort Assoziationen weckt.

Wann startet die The Last of Us-Serie? Die Serie startet in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar exklusiv bei Sky Atlantic und WOW in Deutschland. Wollt ihr mehr darüber wissen, schaut mal in diesen Artikel rein.

Wie gefällt euch das Poster - gerade im Vergleich zum PS3-Cover?