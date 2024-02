The Last of Us-Schöpfer deutet Spinoff mit einem beliebten Charakter an

Joel war bereits der Hauptcharakter im ersten Spiel, der angedeutete Ableger könnte sich auf seinen Bruder fokussieren.

Das Last of Us-Universum umfasst mittlerweile unter anderem zwei herausragend bewertete Spiele und eine gefeierte TV-Umsetzung. Dass es bereits Pläne und Ideen für weitere Ableger gibt, ist also nicht verwunderlich.

Jetzt bekommen wir einen Einblick, was das für Ableger sein könnten. In der aktuellen YouTube-Dokumentation zum Entstehungsprozess von The Last of Us Part 2 kommt unter anderem auch Serien-Schöper Neil Druckmann zu Wort. Und plaudert an einigen Stellen derart aus dem Nähkästchen, dass man das fast schon als Andeutung verstehen könnte.

So sprach er unter anderem über ein Spinoff, das sich auf Tommy Miller – Joels Bruder – konzentrieren könnte. Auf der Idee wurde seitens Naughty Dog bereits ausführlich herumgedacht, in eine konkrete Umsetzung kam das Projekt aber nie.

Und obwohl das Spinoff mittlerweile zurückgestellt ist, glaubt Druckmann daran, dass das Tommy-Spiel – oder Film/Serie – irgendwann Realität werden könnte.

1:43 The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

Spinoff könnte Vorgeschichte nähe beleuchten

Bei vielen Fans käme ein solches Spinoff sicherlich gut an. Schließlich gehört Tommy zu den beliebtesten The Last of Us-Charakteren und ein Ableger wäre eine hervorragende Gelegenheit, auch die Zeit vor dem Cordyceps-Ausbruch genauer zu beleuchten. Schließlich waren Joel und Tommy einst zerstritten und versöhnten sich später wieder.

Hier sei allerdings auch ausdrücklich erwähnt, dass derzeit nicht an einem solchen Tommy-Spinoff gearbeitet wird – es aber auch nicht ausgeschlossen ist, dass es dies irgendwann geben könnte.

Tommy (links) und Joel waren nicht immer gut aufeiander zu sprechen.

Bis es soweit ist, werden wir vermutlich aber erst einmal andere Projekte aus dem The Last of Us-Universum sehen. Etwa die zweite Staffel der TV-Serie, zu der in diesem Jahr die Dreharbeiten beginnen sollen.

Und auch ein Konzept für The Last of Us Part 3 existiert schon. Zumindest plauderte Neil Druckmann auch dies in der Doku aus.

The Last of Us Part 2 erschien ursprünglich im Juni 2020 für die PS4. Anfang 2024 erschien eine Remastered-Version für die PS5 mit optimierter Grafik und zusätzlichen Inhalten.

Wie fändet ihr ein TLOU-Spinoff mit Tommy? Und würdet ihr gerne noch einen anderen Charakter als Hauptfigur in einem möglichen Ableger sehen?