The Last of Us-Serie zeigt Joel als Teenager und enthüllt, was es mit seiner Uhr auf sich hat

In Episode 6 erfahren wir mehr über die Vergangenheit von Joel. (Bild: HBO/Sky)

Spoiler- und Trigger-Warnung: Im Artikel werden nicht nur jüngste Ereignisse aus Episode 6 wie die Ausübung häuslicher Gewalt thematisiert, sondern auch, was bisher in der zweiten Staffel von The Last of Us geschehen ist.

Mit Episode 6 hat sich die zweite Staffel von The Last of Us eine kleine Auszeit genehmigt und den Fokus abseits der Ereignisse aus Seattle auf die Vergangenheit von Joel und Ellie gelegt. Ein Rückblick, wie wir ihn bereits in der dritten Folge der ersten Staffel rund um Bill erlebt haben. Direkt zu Beginn der Episode geht es zurück ins Jahr 1983 und wir lernen nicht nur Joels Vater genauer kennen, sondern erfahren auch, was es mit der Uhr auf sich hat, die Joels Tochter Sarah einst für ihn reparieren ließ.

Rückblende zeigt Joel und Tommy als Teenager

Die Episode startet mit einem Gespräch zwischen Joel und Tommy aus dem Jahr 1983. Es wird schnell klar, dass Tommy beim Versuch, Gras zu kaufen abgezockt wurde, Joel daraufhin eine Schlägerei angefangen hat und die beiden von der Polizei aufgegriffen wurden.

Das größere Problem ist jedoch der Vater von Joel und Tommy – ein Polizist, vor dessen Reaktion sich beide fürchten. Bereits zuvor kam es zur Ausübung häuslicher Gewalt, wo er die Kinder mit dem Gürtel geschlagen hat.

Als Joels Vater ihn kurz darauf zur Rede stellt, kommt es jedoch anders als erwartet. Joels Lüge, um Tommy zu schützen, entlarvt sein Vater zwar direkt, gewalttätig wird er jedoch nicht.

Vielmehr erleben wir einen emotionalen Einblick in die Kindheit von Joels Vater, in dem er enthüllt, dass ihm sein Vater im Alter von zehn Jahren nach dem Klau eines Schokoriegels den Kiefer gebrochen hat. Joels Vater gibt zudem offen zu, dass er die beiden geschlagen hat und hofft, dass Joel später zu einem besseren Vater wird:

"Ich meine, ich übertreibs vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ein wenig besser als mein Vater war. Und wenn du mal Vater bist, bist du hoffentlich ein wenig besser als ich"

Joels kaputte Uhr stammt von seinem Vater

Was die Episode ebenfalls enthüllt, ist die Herkunft von Joels kaputter Uhr, die zuvor seinem Vater gehörte.

Zur Erklärung: Die Uhr ist für Joel der wichtigste Gegenstand aus seinem alten Leben. Am Anfang von The Last of Us erhält er sie von seiner Tochter Sarah als Geburtstagsgeschenk. Sarah hatte die zuvor stehengebliebene Uhr für ihn reparieren lassen. Bei Sarahs Tod wird die Uhr beschädigt, dennoch trägt er sie auch später stets am Handgelenk. Sie steht fortan für seinen enormen Verlust und auch für das Trauma, das er seit den Ereignissen durchlebt.

Bis zu Episode 6 war allerdings nicht klar, warum die Uhr bereits vor dem Tod von Sarah von solch großer Bedeutung für Joel war.

Joel scheint trotz der schlimmen Ereignisse aus seiner Kindheit stets eine starke emotionale Bindung zu seinem Vater gehabt zu haben. Eventuell erinnert ihn die Uhr auch stets daran, dass er ein besserer Vater beziehungsweise Ziehvater sein muss. Es ist eine Erklärung dafür, warum er den Tod von Ellie unbedingt verhindern wollte – egal wie schlimm die Konsequenzen auch sein mögen.

Wie hat euch Episode 6 gefallen und findet ihr es schön, noch mehr über Joel, seine Vergangenheit und seine Motive erfahren zu haben?