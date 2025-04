"Ein Wimpernschlag und ihr verpasst ihn" - The Last of Us Staffel 2: In der ersten Folge steckt ein besonderer Cameo-Auftritt - habt ihr die Person erkannt?

The Last of Us Staffel 2 Episode 1 zeigt eine Szene, in der Ellie und Dina tanzen – und sich ein Cameo versteckt.

Wenn ihr die erste Folge der zweiten The Last of Us-Staffel schon gesehen habt, ist es euch vielleicht aufgefallen: Es gibt darin einen ganz speziellen Cameo-Auftritt, der vielen Fans das Herz erwärmt hat. In der bekannten Tanz-Szene spielt nämlich Gustavo Santaolalla höchstpersönlich auf dem Banjo.

Kurzer Cameo-Auftritt in Episode 1 der zweiten Staffel begeistert die TLoU-Community

Darum geht's: Seit Montag läuft auf Sky/WOW die zweite Staffel der The Last of Us-Serie. Staffel 2 widmet sich den Ereignissen aus The Last of Us Part 2 und die haben es bekanntlich in sich. Zwischen all dem Drama und Horror gibt es aber auch schöne Momente.

Passend zur neuen Staffel gibt es auch eine neue Complete Edition der Spiele:

1:27 The Last of Us erhält Complete Edition mit beiden Spielen

Autoplay

Wer ist da wann genau zu sehen? Ein Teil der ersten Folge dreht sich etwa um ein Community-Event in Jackson. Ellie hat zwar eigentlich wenig Lust, taucht dann aber doch dort auf. Das Ganze ist eine Tanz-Veranstaltung, bei der Live-Musik gespielt wird – und das unter anderem von Gustavo Santaolalla höchstpersönlich. Er spielt ein Solo auf dem Banjo und hier könnt ihr ihn sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wer ist Gustavo Santaolalla? Er ist ein äußerst begnadeter Musiker, der nicht nur den Soundtrack für die The Last of Us-Serie, sondern auch für die beiden Spiele verantwortet hat. Er taucht außerdem auch als NPC in The Last of Us Part 2 auf. Wir haben es hier also gewissermaßen mit dem Cameo-Auftritt eines Cameo-Auftrittes zu tun:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was hat Gustavo Santaolalla sonst noch so gemacht? Eine ganze Menge: Der Musiker komponiert schon sehr lange Musik für Filme und wurde dafür sogar schon mit zwei Oscars ausgezeichnet. Er hat den Preis für seine Arbeit an Brokeback Mountain und an Babel erhalten.

Für den Brokeback Mountain-Song 'A Love That Will Never Grow Old' hat Gustavo Santaolalla auch noch einen Golden Globe bekommen.

Ansonsten war er aber auch noch an Filmen wie Amores Perros, 21 Gramm, Die Reise des jungen Che, Manolo und das Buch des Lebens oder Finch beteiligt.

Die Community flippt aus vor Freude: Auch wenn es sich wirklich nur um einen "Wer kurz blinzelt, verpasst es"-Moment handelt, feiern die The Last of Us-Fans den Auftritt enorm. Gustavo Santaolalla gehört einfach zu The Last of Us dazu und hat die Spiele wie auch die Serie maßgeblich mit seiner Musik geprägt. Dementsprechend finden sich auf Social Media massenhaft begeisterte und liebevolle Kommentare unter den vielen Beiträgen, die sich um den Cameo-Auftritt drehen.

Ist euch der Musiker auch direkt aufgefallen? Wie fandet ihr die erste Folge der neuen Staffel generell so?