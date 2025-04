The Last of Us: Staffel 2-Finale soll euch emotional verstören, sagt Bella Ramsey - und wir können uns schon denken, wie

Hier seht ihr Bella Ramsey als Ellie in der The Last of Us-Verfilmung von HBO.

Die zweite The Last of Us-Staffel ist gestartet und dürfte erneut richtig gut werden, wenn wir den bisherigen Kritiken glauben. Gleichzeitig steht uns wohl aber auch nochmal eine echt emotionale Achterbahnfahrt bevor, die uns am Ende ordentlich mitnehmen soll, wie Bella Ramsey (Ellie in der HBO-Serie) erklärt.

Staffel 2 endet offenbar mit einem Finale, das gleichzeitig "befriedigend" und "emotional verstörend" ist

Darum geht's: Die zweite Staffel der HBO-Serie The Last of Us ist frisch gestartet, neue Folgen werden jeweils im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Alle Infos und den Zeitplan aller Folgen auf Sky/WOW findet ihr hier.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Da kommt einiges auf uns zu: Wenn wir The Last of Us-Star Bella Ramsey Glauben schenken, steht uns ein emotional sehr mitreißendes Erlebnis bevor. Die ganze Staffel sei darauf ausgelegt, dass wir sie fühlen, aber insbesondere nach dem Finale dürfte das Publikum ziemlich mitgenommen sein.

Das hier hat Bella Ramsey gegenüber Collider zu Protokoll gegeben:

"Ich glaube, die Leute werden sich so fühlen, als wären sie auf einer ziemlich intensiven Achterbahnfahrt gewesen. Ich hoffe einfach, dass die Leute die ganze Zeit ihre Sicherheitsgurte anlassen, weil es ziemlich wild ist. Ich denke, die Leute werden sich durch diese Reise hoffentlich sehr befriedigt fühlen. Ich hoffe, sie werden leicht emotional verstört sein, weil es darauf ausgelegt ist, viele Gefühle auszulösen. Ihr könntet sauer auf die Showrunner und alle Beteiligten sein, weil es dafür sorgen wird, dass ihr sehr viele Dinge fühlt."

Wer The Last of Us Part 2 kennt, dürfte hier auch schon eine ganz gute Ahnung davon haben, was uns in der zweiten Staffel bevorsteht.

Aktuell steht zwar noch nicht fest, welche Teile des Spiels bereits in dieser zweiten Staffel vorkommen (und was in eine dritte, bereits bestätigte Season ausgelagert wurde), aber ein ganz bestimmter Story-Punkt würde sich natürlich ganz besonders gut dazu eignen, als schockierendes Staffelfinale mit massivem Cliffhanger eingesetzt zu werden.

Wir können nur hoffen, dass die Reaktionen auf die Ereignisse in The Last of Us Season 2 nicht so toxisch und negativ ausfallen, wie das beim Spiel The Last of Us Part 2 der Fall war. Damals war ein dicker, fetter Spoiler bereits vorab geleakt und die Entwickler*innen wurden extrem belästigt und beleidigt, sie haben sogar Morddrohungen erhalten.

Schaut ihr euch die zweite Staffel jede Woche in einzelnen Häppchen an oder wartet ihr, bis sie ganz veröffentlicht wurde? Freut ihr euch schon auf die emotionale Achterbahnfahrt?