The Last of Us-Serie: Offizielles Joel-Bild könnte heimlich schon verraten haben, wie groß der Zeitsprung in Staffel 2 wird

In diesem Bild von Joel könnte sich ein wichtiges Detail verstecken.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie sind aktuell in vollem Gange. Vor einigen Tagen konnten wir bereits den ersten offiziellen Blick auf Joel und Ellie in Season 2 erhaschen. Der hat eigentlich noch nicht viel abseits vom Aussehen der beiden Charaktere verraten – dachten wir zumindest.

Findige Fans haben aber ganz genau hingeschaut und ein wichtiges Detail im Bild von Joel gefunden: Jetzt wissen wir nämlich vermutlich bereits, wie groß der Zeitsprung zwischen Staffel 1 und 2 ausfallen wird.

Zwischen Staffel 1 und 2 in The Last of Us liegen mehrere Jahre

Auf dem Bild von Joel, das der Sender Max vor einigen Tagen auf X (ehemals Twitter) geteilt hat, ist unschwer zu erkennen, dass der Charakter einige Jahre gealtert ist und noch ein paar zusätzliche graue Haare bekommen hat.

Das ist allerdings nicht der einzige Hinweis darauf, dass die zweite Staffel mehrere Jahre in der Zukunft spielt. Fans haben nämlich ziemlich weit reingezoomt und konnten sogar eine konkrete Jahreszahl entdecken:

Auf dem Banner, das im Hintergrund hinter Joel zu sehen ist, kann man nämlich ganz klar eine 9 erkennen – genauer scheint es sich hier um einen Ausschnitt eines Schriftzuges zu handeln, der mit "Happy New Year 2029" betitelt ist.

Leider kriegen wir nicht das komplette Banner zu sehen, aber die Jahreszahl wäre zumindest einleuchtend. Damit würde die zweite Staffel dann nämlich rund fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Season spielen, deren Story im Frühjahr 2024 endet.

Das würde zudem auch mit den Ereignissen der Spielvorlage übereinstimmen, die Handlung setzt in The Last of Us Part 2 nämlich ebenfalls fünf Jahre nach dem ersten Teil ein.

Der Zeitsprung wird natürlich auf Reddit und Co. heiß diskutiert. Manche Fans hätten sich einen kürzeren Abstand zwischen der Handlung der ersten und zweiten Staffel gewünscht, weil sie etwa finden, dass Ellie nicht wie eine 19-Jährige aussehe. Allerdings ist Bella Ramsey (Ellie in der Serie) selbst bereits 20 Jahre alt – also tatsächlich in einem passenderen Alter als noch in der ersten Staffel.

Würdet ihr im Bild auch das Jahr 2029 rauslesen oder glaubt ihr, dass Fans hier zu viel reininterpretieren?