"Ich war sehr darauf fixiert": The Last of Us-Star kämpfte mit der Erwartung, wie ihr Charakter im Spiel auszusehen

Bella Ramsey als Ellie in der Serien-Verfilmung The Last of Us (Bild: HBO/Sky).

Bella Ramsey spielt bekanntlich Ellie in der The Last of Us-Verfilmung und viele toxische Pseudo-Fans haben etwas am Aussehen des HBO-Stars auszusetzen. Das ging Bella Ramsey aber auch lange Zeit selbst so. Insbesondere der körperliche Vergleich machte der Person schwer zu schaffen. Letzten Endes konnte sich der The Last of Us-Star aber davon lösen und Social Media zu löschen hat auch dabei geholfen.

Bella Ramsey war schwer damit beschäftigt, sich selbst die ganze Zeit mit der Videospiel-Ellie zu vergleichen

Darum geht's: In einem ausführlichen The Hollywood Reporter-Interview spricht Bella Ramsey über die Arbeit an The Last of Us Staffel 2 und wie es ist, einen wichtigen Schauspielkollegen zu verlieren. Während der Unterhaltung wird aber auch ein ungesunder Anspruch an sich selbst zum Thema, der sich um einen unmöglichen Vergleich dreht.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Autoplay

Bella Ramsey berichtet selbst davon, sich anfangs sehr stark mit Ellie aus dem Computerspiel verglichen zu haben. Insbesondere nach dem Wechsel von Staffel 1 zu Staffel 2. Ellie wird in The Last of Us Part 2 deutlich muskulöser und älter dargestellt. Bei Bella Ramsey gab es keinen auf den ersten Blick so krassen Wandel zu beobachten.

Darum begann die harte Arbeit an sich selbst, die vor allem aus rigorosem Training und Stunt-Arbeit bestand. Bella Ramsey übte Boxen, Jiujitsu und begann, Eisen zu stemmen. Alles, um eine härtere, selbstsichere Ellie verkörpern zu können.

Das sagt der TLOU-Star selbst dazu:

"Es war cool, sich wirklich ... fähig zu fühlen. Aber ich war irgendwann sehr darauf fixiert, wie Ellie im Spiel aussieht und ihre körperliche Statur sowie, um genau zu sein, die Definition der Muskeln in ihren Armen. Und ich habe nicht so ausgesehen. Mein Körpertyp ist das einfach nicht."

Es sei gar nicht so leicht gewesen, einen guten Umgang damit zu finden, sich nicht ständig mit einer computergenerierten Person zu vergleichen. Aber Showrunner Craig Mazin war dabei offenbar sehr hilfreich.

"Ich habe viel mit Craig darüber gesprochen und er hat nie diese Erwartung an mich gehabt. Er wollte, dass ich stark aussehe und mich stark fühle, und dabei ging es vor allem darum, wie ich auftrete, meine Haltung und das Selbstbewusstsein, das man hat. Es war eine Herausforderung für mich, mich selbst dafür vom Haken zu lassen, dass ich nicht computergeneriert aussehe."

Ein probates Mittel gegen die ständigen Vergleiche von außen: Social Media deaktivieren

Dabei hat es natürlich überhaupt nicht geholfen, dass im Internet unzählige Hasskommentare genau darauf herumreiten, dass Bella Ramsey der Ellie aus den Spielen nicht wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Aber mittlerweile hat Bella Ramsey einfach Social Media gelöscht, was wiederum sehr hilfreich war.

"Ich wusste immer, dass ich es eines Tages tun würde und wollte eigentlich sowieso nie Social Media nutzen. Es war jetzt keine große, dramatische Sache, aber ein Teil davon war, dass ich darüber nachgedacht habe, wie es ist, wenn Season 2 der Show herauskommt. Wenn ich Twitter und Reddit einfach ignoriere, was ich jetzt tue, dann ist alles total in Ordnung."

Natürlich gibt es durchaus eine massive Veränderung in der Ellie, die von Bella Ramsey gespielt wird, wenn wir uns den Wandel zwischen Staffel eins und zwei ansehen. Craig Mazin sagt beispielsweise, er sei viel mehr daran interessiert, wie sich die emotionale Reife und die Persönlichkeit verändern. Der körperliche Aspekt spiele eine untergeordnete Rolle.

Pedro Pascal stößt in dasselbe Horn: Die Evolution der Serien-Ellie reflektiere seiner Meinung nach auch die Unabhängigkeits-Entwicklung von Bella Ramsey.

Wie steht ihr zur Social Media-Nutzung? Welche Plattformen habt ihr noch, welche sind bereits deaktiviert?