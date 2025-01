The Witcher 3-Spieler entdeckt in Blood and Wine nach hunderten Spielstunden neues Wesen und ich kannte es bisher auch noch nicht

Schon gewusst? In Blood and Wine können wir einen Leoparden antreffen.

Die zweite The Witcher 3-Erweiterung Blood and Wine schickt uns ins weitläufige Areal von Toussaint, das nicht nur etliche frische Quests mit sich bringt, sondern auch zahlreiche Geheimnisse und Entdeckungen. Im größten Story-DLC des Fantasy-Rollenspiels von CD Projekt RED können wir uns schnell verlieren, deshalb wundert es nicht, dass einige Spieler*innen bestimmte Dinge erst nach einer gewissen Zeit entdecken.

Ein The Witcher 3-Spieler hat im Subreddit zum Fantasy-RPG nun eine Entdeckung gemacht, die selbst für mich als großen Fan des dritten Hexer-Abenteuers komplett neu ist. Und vielleicht wusstet ihr es ebenfalls noch nicht: In der sonnendurchfluteten Stadt Beauclair können wir auf einen Leoparden treffen.

Linda Sprenger Linda holte sich The Witcher 3: Wild Hunt damals direkt zum Release im Jahr 2015 und hatte die beste Zeit ihres Lebens. Damals hat sie ihre Semesterferien (volle 3 Monate!) fast ausschließlich in Geralts Rüstung verbracht und ist durch die Open World gestapft. Die beiden Erweiterungen hat sie natürlich ebenfalls ausgiebig gezockt – und sogar heute noch entdeckt sie hin und wieder neue Geheimnisse.

Darf ich vorstellen? Das ist der Leopard von Anna Henrietta

Redditor "deas_Lifterr" schreibt, dass er den Leoparden in Beauclair erst nach hunderten von Spielstunden entdeckt habe. Offenbar dreht er einfach gemütlich seine Runden durch die Stadt und wir können ihn zufällig antreffen.

Was ist das für ein Leopard? Das Tier gehört der amtierenden Herzogin von Toussaint, Anna Henrietta, die eine tragende Rolle in der Blood and Wine-Erweiterung spielt. Mehr über den Leoparden ist allerdings nicht bekannt. Womöglich soll er uns einfach vor Augen führen, dass die Herzogin alles andere als arm ist und ihr Geld auch gerne mal für exotische Tiere ausgibt.

Ich jedenfalls wusste nichts von dem Leoparden und bin wieder einmal begeistert davon, wie viel Geheimnisse in The Witcher 3 stecken, und zwar nicht nur im Hauptspiel, sondern auch in den großartigen Erweiterungen.

Viele andere Community-Mitglieder schreiben unter dem dazugehörigen Reddit-Post, dass sie den Leoparden ebenfalls noch nicht kannten: "WAS? Ich spiele gerade das x-te Mal durch und habe es noch nie gesehen. Da ich gerade mit dem Blood and Wine angefangen habe, werde ich jetzt danach suchen", schreibt ein anderer User.

Blood and Wine ist die zweite Erweiterung zu The Witcher 3: Wild Hunt und erschien im Mai 2016. Der DLC ist noch einmal ein ganzes Stückchen größer als die erste Erweiterung Hearts of Stone und bietet eine Spielzeit von rund 15 Stunden alleine für die Hauptquests und über 40 Stunden, wenn wir wirklich alles erledigen wollen.

Kanntet ihr den Leoparden aus Blood and Wine? Welche Geheimnisse aus The Witcher 3 (und den Erweiterungen) habt ihr außerdem erst sehr spät entdeckt?