The Witcher 3-Fans basteln sich aus den ersten Geralt-Kurzgeschichten komplett neue Quests fürs Spiel

Da freut sich Geralt: Bald gibt es für ihn in The Witcher 3 wohl endlich wieder was Neues zu tun.

Falls ihr The Witcher 3 schon wie eure Westentasche kennt und ihr das Warten auf The Witcher 4 leid seid, freut ihr euch bestimmt über diese guten Neuigkeiten: Einige Fans basteln aktuell an einer Mod, die die ersten Hexer-Kurzgeschichten spielbar machen soll. Das dürfte zwar noch ein bisschen dauern, klingt aber natürlich sehr vielversprechend.

Kurzgeschichten zu The Witcher sollen als Mod ins Spiel kommen

Darum geht's: The Witcher 3 bleibt auch nach Release von Kingdom Come Deliverance 2 und Baldur's Gate 3 eines der besten Open World-RPGs, das es gibt. Aber nach all den Jahren dürften die meisten Fans wirklich auch den letzten Winkel der Map erkundet haben. Hier kommt eine neue Inhalts-Mod ins Spiel, die aktuell von Fans entwickelt wird.

Das steckt drin: Das ambitionierte Ziel der Entwickler*innen des The Last Wish-Projektes besteht darin, die Kurzgeschichten aus der ersten Kurzgeschichten-Sammlung aus dem Jahr 1993 von Andrzej Sapkowski zu spielbaren Nebenquests für The Witcher 3 zu machen.

Es handelt sich dabei um die folgenden Hexer-Storys, die sich allesamt um Geralt drehen und ganz allgemein als der Beginn der Saga gelten:

Der Hexer

Ein Körnchen Wahrheit

Das kleinere Übel

Eine Frage des Preises

Der Rand der Welt

Der letzte Wunsch

Inhaltlich dürftet ihr das Meiste davon kennen, zumindest dann, wenn ihr die Netflix-Serie The Witcher gesehen habt. Darin wurden gleich mehrere dieser ersten Buch-Kurzgeschichten rund um den Hexer Geralt von Riva verfilmt. Habt ihr das Buch selbst gelesen, wisst ihr natürlich sowieso Bescheid. Aber in den Spielen glänzen diese Storys bisher noch zum Großteil mit Abwesenheit.

Die erste Mod-Episode steht schon fest und ist "Das kleinere Übel". Darin reitet Hexer Geralt in den Ort Blaviken und will dort eigentlich seine Belohnung für ein getötetes Monster einstreichen. Stattdessen bekommt er es aber mit dem Zauberer Stregobor und der mysteriösen Dame Renfri zu tun. Das Ganze eskaliert und beschert Geralt seinen unangenehmen Spitznamen "Der Schlächter von Blaviken".

Ist das schon spielbar? Aktuell existiert erst einmal nur die Alpha-Version der ersten Episode der Mod. Die könnt ihr durchaus schon ausprobieren, es handelt sich dabei aber eben um eine noch recht frühe Work in Progress-Fassung. Bis wirklich alle Kurzgeschichten spielbar sind, dürfte es noch ordentlich dauern.

Kann das überhaupt so gut werden, wie es die Quests in The Witcher 3 waren? Jein: Einerseits passt das Writing natürlich ganz hervorragend, weil es vom Original-Autor der The Witcher-Geschichten stammt. Aber im Hinblick auf die Inszenierung im Spiel müssen wir wohl oder übel gewaltige Abstriche in Kauf nehmen. Immerhin handelt es sich hierbei um ein Fan-Projekt, das über keine großen Ressourcen und schon gar nicht über die professionellen Sprecher*innen des Originals verfügt.

Wie findet ihr die Idee und freut ihr euch drauf, die alten Kurzgeschichten selbst endlich einmal spielen zu können?