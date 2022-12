The Witcher 3 - CD Projekt schenkt euch ein neues Rüstungsset und so bekommt ihr es

Für viele von euch geht es am Wochenende sicher erneut oder zum allersten Mal in die Welt von The Witcher 3. Zur Feier der Veröffentlichung der sogenannten "Next Gen"-Version, hat CD Projekt noch ein Geschenk für euch, genauer gesagt ein Rüstungsset für Geralt namens "Tausend Blumen". Wie ihr an den feinen Zwirn und die beiden Schwerter gelangt, dazu jetzt mehr.

So gelangt ihr an das "Tausend Blumen"-Rüstungsset

Habt ihr die neue Version für PS5, Xbox Series X/S oder PC installiert, startet die Complete Edition und schaut in euer Inventar. Hier sollte sich jetzt ein Brief von Yennefer befinden, der euch den genauen Aufenthaltsort des Rüstungsset verrät.

Hier findet ihr die Items: Sucht zunächst den Königspalast in Wyzima auf, in den ihr bereits in den ersten Spielstunden von The Witcher 3 im Verlauf der Story gelangt. Sprecht hier entweder mit dem Kammerdiener, der euch zum Rüstungsset geleitet oder schlagt folgenden Weg ein:

durchquert schnurstracks den Innenhof des Palasts und öffnet die Tür

passiert den offenen Kamin und haltet euch rechts

auf der linken Seite findet ihr die hölzerne Truhe samt dem Rüstungsset

Diese Items beinhaltet das Rüstungsset:

Schwert der Tausend Blumen

Weiße Witwe des Tals der Blüten

Rüstung der Tausend Blumen

Handschuhe der Tausend Blumen

Hose der Tausend Blumen

Stiefel der Tausend Blumen

Falls ihr übrigens wissen wollt, welche die beste Rüstung für jede Hexerschule ist, schaut gerne im Guide von Stephan vorbei.

Wie gefällt euch die neue Rüstung für Geralt und werdet ihr euch das Rüstungsset holen?