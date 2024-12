The Witcher-Autor enthüllt Geralts Alter - und er ist deutlich jünger, als The Witcher 3 uns weismachen wollte

Geralt ist eigentlich noch ein richtig junger Hüpfer! Naja, zumindest für Witcher-Verhältnisse.

Die erste Kurzgeschichtensammlung zu The Witcher ist bereits 1990 in Polen erschienen. Seither war immer eine Frage zu Hauptcharakter Geralt unbeantwortet geblieben: nämlich wie alt er eigentlich ist. Zwar wussten wir, dass er langsamer altert als normale Menschen, aber nicht, wann er eigentlich geboren wurde. Zumindest bis jetzt, nun hat Autor Andrzej Sapkowski nämlich Geralts Geburtsjahr enthüllt.

Nein, Geralt geht noch lange nicht auf die 100 zu!

Andrzej Sapkowskis neuestes Witcher-Buch ist nämlich vor ein paar Wochen in Polen erschienen. Die Geschichte mit dem Namen Rozdroze krukow (zu deutsch etwa Kreuzung der Raben) dient als Vorgeschichte zur restlichen Reihe. Entsprechend spielt die Story im Jahr 1229 und Geralt ist hier gerade einmal 18 Jahre alt. (via Redanian Intelligence)

Das bedeutet, dass wir nun offiziell wissen, dass Geralt 1211 geboren wurde. Am Ende der Buchreihe ist er also 57 Jahre alt, The Lady of the Lake spielt nämlich im Jahr 1268. Damit ist ebenfalls bestätigt, dass Geralt deutlich jünger als Yennifer ist. Sie wurde 1173 geboren und ist somit 95 Jahre alt.

Wie alt ist Geralt in The Witcher 3 wirklich?

In The Witcher 3 müsste Geralt also eigentlich auf ein zartes Alter von 61 Jahren kommen. Dass man ihm das nicht ansieht, ist nicht verwunderlich: Die Mutationen sorgen nämlich dafür, dass Hexer anders altern.

Interessanterweise beißt sich das mit der Lore diverser Witcher-Adaptionen. In der Netflix-Serie wurde Geralt nämlich 1160 geboren. Damit ist er dort nicht nur 32 Jahre älter als Yen, die hier 1192 geboren wurde, er kommt am Ende von Staffel 3 auch auf ein stolzes Alter von 106 Jahren.

In The Witcher 3 sieht es ähnlich aus. Hier erklärt Vesemir nämlich, dass Geralt auf die 100 Jahre zugehe. Diese Diskrepanz lässt sich natürlich damit erklären, dass die Adaptionen erschienen sind, bevor Sapkowski Geralts tatsächliches Alter enthüllt hat. Zuvor hatte der Autor nur verraten, dass Geralt "über 50 ist, aber niemandem verrät, wie viel älter."

Geralt ist de facto also eigentlich gar kein alter Mann, sondern eher im mittleren Alter. Das deckt sich auch mit einer weiteren alten Aussage von Sapkowski, wonach ein Witcher um die 60 nicht älter als ein 45-jähriger Mann aussehen würde.

