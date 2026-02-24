Steam Next Fest: Dieses Cozy-Spiel mit einer Brot backenden Hexe und ihrer Geister-Katze hat mein Herz erobert

Lunne und Orio ziehen nach Paris, um ihre eigene Bäckerei aufzumachen. (© Sunny Lab, Silver Lining Interactive)

Was ist kaum aus der deutschen Kultur wegzudenken? Genau: frisches, leckeres Brot am Morgen. Ich glaube, ich spreche vielen hier aus der Seele, wenn ich sage, dass der Duft von frisch gebackenem Brot beim Bäcker einfach bezaubernd ist.

Und was wäre noch besser als ein frisch gebackenes Brot? Ein frisch gebackenes Brot mit einer Prise Magie und heilender Wirkung natürlich. Genau das liefert das niedliche Spiel The Witch’s Bakery – und meiner Meinung nach solltet ihr es unbedingt ausprobieren.

1:34 The Witch's Bakery kombiniert Kikis Lieferservice mit Diner Dash und Spiritfarer

Eine kleine Bäckerei managen und Menschen bei ihren inneren Konflikten helfen

In The Witch’s Bakery schlüpfen wir in die Rolle von Lunne, einer fröhlichen jungen Hexe, die gerade ihren Abschluss gemacht hat und nach Paris gezogen ist, um ihre eigene kleine Bäckerei zu eröffnen. Als jemand, der Farming- und Management-Sims liebt – und Brot sowieso über alles gern hat – war ich, so simpel das Spielkonzept auch klingt, sofort interessiert.

Gemeinsam mit ihrem treuen Geisterkatzen-Begleiter Orio backt Lunne nicht nur gewöhnliches Brot, sondern verleiht ihren Kreationen eine Prise Magie. Damit hilft sie anderen Menschen bei ihren inneren Konflikten. Denn Lunne besitzt eine besondere Gabe: Sie kann in die Herzen anderer blicken, in deren “Herzpalast” eintauchen und ihren Problemen auf den Grund gehen – Persona 5 lässt grüßen, wenn auch nicht in diesem Umfang.

Mich persönlich hat dieser Ansatz auch sehr stark an Spiritfarer erinnert – mit der Ausnahme, dass es weniger traurig zugeht. Es interessiert mich jetzt schon, was für Alltagsprobleme die Menschen um Lunne herum quälen und wie sie sie am Ende bewältigen können.

Myki Trieu Abseits von ihrer Liebe zu JRPGs und Soulslikes entspannt sich Myki auch sehr gerne mit Farming-Sims und sonstigen Cozy-Games. Besonders Cozy-Games, die etwas mit Essen zu tun haben oder Management-Sims haben es ihr angetan. Da musste sie bei The Witch’s Bakery einfach reinschauen.

Alles, was ich an Cozy-Spielen mag, finde ich hier

Für mich hat das Spiel einfach alles, was ich bei einem Cozy-Spiel immer suche:

Interessante Prämisse über das Heilen der Herzen anderer Menschen

Simples Gameplay in Form von Minispielen

Management eines Geschäfts (in diesem Fall eine Bäckerei)

Pflegen sozialer Beziehungen nach Geschäftsschluss à la Persona

Liebevoller 2D-Zeichenstil

Nicht zu vergessen, dass die Kombination aus Bäckerei, Magie, einer Hexe und einem Katzenbegleiter in mir sofort nostalgische Gefühle weckt – ganz wie bei Kikis Lieferservice.

Besonders angenehm finde ich, dass zumindest in der Demo kein echter Stressfaktor entsteht: Tagsüber managt man die Bäckerei, abends kümmert man sich um Einkäufe und soziale Aktivitäten. Obwohl es dort eigentlich stressig werden könnte, ist das Tempo angenehm und in keinem Moment dachte ich, dass ein Kunde oder eine Kundin die Geduld verlieren würde – trotz eines Gedulds-Meters.

Ganz genretypisch für Management- und Farming-Sims gibt es zwar ein tägliches Aktivitätslimit sowie den erwähnten Gedulds-Meter bei den Kund*innen – doch bislang wirkt das System eher entschleunigend als hektisch.

Immerhin scheint sich Balken überaus langsam zu füllen, weshalb ich nie Stress empfunden habe, dass bei zu langsamer Arbeit den Kunden der Kragen platzen würde.

Besonders begeistert mich jedoch Lunnes Persönlichkeit: Sie ist fröhlich, optimistisch und mitfühlend, ohne dabei aufgesetzt, unrealistisch oder eindimensional zu wirken. Auch der Zeichenstil war ein großer Grund, warum mir das Spiel sofort ins Auge gefallen ist. Ich liebe handgezeichnete Optiken – und hier passt dieser Stil perfekt zur warmen, magischen, wohlfühlenden Atmosphäre des Spiels.

Einige Bedenken habe ich dennoch

Was mir aber noch etwas Bedenken gibt, ist, dass ich noch keinen genauen Einblick bekommen habe, wie umfangreich das Gameplay oder die Nebengeschichten der Figuren sein werden. Auch kann ich mir vorstellen, dass bei einer beschränkten Anzahl von Gebäcksorten und bei so einem Genre das Gameplay repetitiv und eintönig sein könnte.

Ob sich meine Sorgen bewahrheiten oder nicht, wird sich erst nach dem Release des Spiels zeigen. Trotz allem, kann ich es kaum erwarten, bis The Witch’s Bakery endlich erscheint und ich vollständig in Lunnes Welt eintauchen darf – zwischen frisch gebackenem Brot, leiser Magie und den Gefühlswelten der Menschen um sie herum.

Aktuell könnt ihr im Rahmen des Steam Next Fest die Demo auf Steam herunterladen und bereits das erste Kapitel spielen. Der Release ist für den 30. Juni 2026 geplant – erscheinen soll das Spiel für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für PC via Steam.

Auf welche Cozy-Spiele freut ihr euch am meisten?