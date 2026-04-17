Tomodachi Life 2: Wie können Miis sich ineinander verlieben? - So beeinflusst ihr die Beziehungen

Mit etwas Glück laufen auch eure Miis bald so verliebt den Strand entlang.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist am 16. April 2026 für die Nintendo Switch und die Switch 2 erschienen. Die Beziehungen zwischen den Miis sind eines der zentralen Spielelemente. Wir verraten euch, was passieren muss, damit sie sich ineinander verlieben.

So funktionieren die Beziehungen

In Tomodachi Life gibt es verschiedene Beziehungsstufen, die Miis erreichen können. Am Anfang sind sie sich immer fremd. Aus Fremden werden nach dem ersten Treffen Bekannte und aus dieser Bekanntschaft kann später Freundschaft entstehen.

22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

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Miis können sich aber auch in andere Miis verlieben und Beziehungen mit ihnen eingehen. Es ist sogar möglich, dass zwei Miis heiraten und Kinder bekommen. Damit das klappt, müssen aber ein paar Voraussetzungen erfüllt werden.

Die Voraussetzungen für die Liebe

Ob sich Miis ineinander verlieben können, entscheidet sich schon bei der Erstellung der kleinen Inselbewohner*innen. Hier könnt ihr neben dem Aussehen nämlich auch das Alter, das Geschlecht und die Dating-Präferenzen bestimmen.

Geschlecht und Präferenzen: Miis können "männlich", "weiblich" oder "divers" sein und sich für ein, zwei oder auch alle drei Geschlechter interessieren. Damit sich Miis ineinander verlieben können, müssen Geschlecht und Präferenzen übereinstimmen.

Wenn ihr also wollt, dass sich "Mii A" und "Mii B" ineinander verlieben, muss das Geschlecht von "Mii A" in den Dating-Präferenzen von "Mii B" auftauchen und umgekehrt.

Alterstypen: Miis können sich nur in andere Miis verlieben, die ihrer Altersstruktur entsprechen. Kinder können sich also nur in Kinder und Erwachsene nur in Erwachsene verlieben.

Familie: Beim Erstellen könnt ihr auch angeben, ob und wie zwei Miis im echten Leben in Beziehung zueinander stehen. Zwei Miis, die als Verwandte markiert werden, können sich nicht ineinander verlieben. Alle Einstellungen lassen sich übrigens auch später noch anpassen.

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Zwei Wege zur großen Liebe

Wenn die Miis passend zueinander erstellt wurden, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, ihnen zu ihrem Glück zu verhelfen. In jedem Fall müsst ihr sie einander erstmal vorstellen. Das tut ihr, indem ihr einen Mii greift und direkt neben dem anderen fallen lasst.

Beziehung entwickeln: In der Folge hängt es ein bisschen vom Glück ab, ob sie die Miis ineinander verlieben. Nachhelfen könnt ihr, indem ihr die beiden Turteltauben möglichst oft miteinander interagieren lasst. Wenn ein Mii also hingefallen oder eingefroren ist, holt ihr am besten den anderen Mii zur Hilfe.

Mit etwas Glück verliebt sich einer der Miis dann in den anderen. Es kann dann vorkommen, dass der Mii euch zu eurer Meinung zu der Liebschaft befragt. Hier solltet ihr immer die Option wählen, mit der ihr der Liebe zustimmt.

Mit etwas Glück verlieben sich die Miis.

Irgendwann wird der verliebte Mii dann dem anderen seine Liebe gestehen wollen. Ob diese dann auch erwidert wird, hängt ebenfalls vom Glück ab. Klappt es nicht, könnt ihr es danach aber weiter versuchen.

Der einfache Weg: Wenn ihr sicher gehen wollt, dass das mit der Liebe früher oder später klappt, könnt ihr bei den Miis einstellen, dass sie auch im echten Leben ein Paar sind. Das funktioniert bei der Erstellung der Miis auf der Seite, wo auch die Verwandtschaftsverhältnisse eingestellt werden können.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch die Beziehungs-Mechanik im neuen Tomodachi Life?