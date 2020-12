Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2014 bekam Sims 4 regelmäßig neuen Content in Form von Erweiterungspacks oder Gameplaypacks spendiert. Dennoch fehlt noch einiges an Content, der demnächst unbedingt ins Spiel muss!

So zum Beispiel ein Farming DLC, den sich Fans nach dem eher enttäuschenden Star Wars-Pack umso dringender wünschen. Man stelle sich einfach ein gemütliches Leben auf dem Land vor, mit Schafen, Kühen, Hühnern und Pferden, mit Feldern die bewirtschaftet werden wollen, mit gemütlichen Abenden am Lagerfeuer und schicken Latzhosen-Outfits… Neuen Aktivitäten wie Milch melken, reiten oder ein Schäferstündchen im Stroh genießen natürlich inbegriffen.

Ebenfalls fehlen definitiv mehr Urlaubswelten, in denen Sims ihren Urlaub verbringen können. Erinnert man sich an Sims 3 zurück, gab es dort etwa China, Ägypten oder Frankreich zu besuchen, wo eure Sims beispielsweise auf Abenteuer in alten Pyramiden gehen konnten. In Sims 4 sieht das anders aus, selbst die Inselwelt Sulani, die sich für einen herrlichen Strandurlaub eignen würde, ist eigentlich eine pure Wohnwelt. Die Sims brauchen einfach mehr exotische Möglichkeiten, zu verreisen.

Hand in Hand geht das damit, was sonst noch ins Spiel muss: Hotels! Mit der großartigen Erweiterung "Ab ins Schneeparadies" kamen zwar als Urlaubs-Ressort Mietwohnungen dazu, doch müssen eure Sims dort wie zu Hause auch stetig selbst für ihr leibliches Wohl sorgen. In Hotels könnten Sims sorglos ihren Urlaub verbringen, Cocktails im Pool schlürfen, sich auf eigenen Strandabschnitten sonnen und ihren Bauch am "All You Can Eat Buffet" oder in einem schicken Restaurant vollschlagen, sich mit dem Rezeptionist um ein schöneres Zimmer streiten und einfach die Seele baumeln lassen.

Rock'n'Roll

Mit dem "Werde Berühmt" Erweiterungspack können eure Sims schon eine Karriere als Musiker anstreben.

Könnte man jetzt noch eine Band gründen und wirkliche Konzerte geben, die man aktiv mitspielen kann und die keine Rabbit-Holes sind, wäre das das i-Tüpfelchen.

Eure Sims könnten so in den Rockstar-Himmel aufsteigen, oder eine softe Pop-Boygroup gründen, auf Touren durch die Sim-Welten gehen, sich treffen um zu proben und Songs zu schreiben, Soundchecks absolvieren und die Welt mit ihrer Musik begeistern. Oder sie werden Solo-Künstler und stehen nur mit ihrer Gitarre auf der Bühne, um den Reaktionen des Publikums zu folgen.

Mehr Realismus im Alltag

Im November 2020 bekamen Sims mit Lifestyles eine eigene Persönlichkeit. Spannend wäre es, wenn man dieses Prinzip auf Tätigkeiten übertragen und so sich so Hobbys und Talente herauskristallisieren könnten.

Euer Sim entwickelt beispielsweise eine große Leidenschaft fürs Klavierspielen, kann aber absolut nicht kochen? Oder euer Sim gilt als absoluter Mathegenie, aber versucht er sich auf einer Leinwand, wird es eine Katastrophe? Momentan kann jeder Sim jede Tätigkeit mit genug Zeit perfektionieren. Durch Talente, Hobbys oder Veranlagungen könnten die Sims viel mehr an Persönlichkeit gewinnen.

Auch sollten die Wünsche realistischer werden: Seid ihr zum Beispiel in einer tollen Beziehung, euer Sim wünscht sich aber auf einmal eine Trennung, oder ein starker Kinderwunsch bildet sich, was das Gameplay und die eigenen Storylines überraschend und erfrischend gestalten würde.

Ein Einkaufssystem wie es in Sims 3 gab, fehlt ebenfalls. Im Moment gibt es auf mysteriöse Weise bereits alle Zutaten im Kühlschrank, wenn euer Sim etwas kochen will. Aber in einen Supermarkt zu gehen um frisches Gemüse oder Nudeln zu kaufen, könnte vielleicht für den ein oder anderen Spieler nervig werden, bringt jedoch nochmal eine ordentliche Portion Realismus ins Spiel.

Bisher ist all das lediglich nur ein Produkt der Fantasie - man kann nur hoffen und darauf warten, bis neuer Content angekündigt wird. Vielleicht haben wir ja Glück und von dieser Liste wird etwas dabei sein.

Was fehlt euch noch in Die Sims 4?