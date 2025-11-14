Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Am Wochenende dürften viele in CoD oder Where Winds Meet versinken.

Egal, wie stressig die Woche auch sein mag, irgendwann ist dann doch immer Freitagabend, und ganz zufällig ist das heute der Fall. Den meisten von uns stehen damit freie Tage und jede Menge Zeit zum Zocken bevor. Wir sind schon gespannt, was es bei euch dieses Mal wird, ob ihr euch beispielsweise gleich ins neue Call of Duty oder das Action-RPG Where Winds Meet stürzt wie einige von uns oder doch was ganz anderes vorhabt.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Annika jedenfalls freut sich schon darauf, in Where Winds Meet reinzuschnuppern. Das Free2Play Action-RPG aus China erscheint heute auch bei uns. Alle Infos und einen Gameplay-Trailer findet ihr hier:

2:45 Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick

Autoplay

Außerdem steht bei Annika auch noch Rue Valley auf dem Programm, das sie stark an Disco Elysium erinnert.

Dennis zockt Dispatch weiter. Nachdem ihm die ersten beiden Episoden schon gut gefallen haben, ist er jetzt gespannt, ob da noch ein paar richtig fiese Entscheidungen auf ihn zukommen.

Myki schnappt sich einen Dungeon Crawler namens Labyrinth of Galleria, der mit einem spannenden Mix daherkommt: Er sieht nämlich niedlich aus, ist aber eigentlich extrem düster.

Basti muss eigentlich endlich mal Split Fiction zu Ende bringen, nur dass ihm aktuell immer wieder andere Dinge dazwischenkommen. Er ahnt schon, dass das auch in den folgenden Tagen der Fall sein wird.

Von Chris müssen wir uns heute etwas länger verabschieden, der verschwindet nämlich gleich in den Urlaub und plant eine Reise – durch die Super Mario Galaxy. Wir hoffen, dass er wohlbehalten von diesem Abenteuer zurückkehren wird.

Dann gibt es bei uns noch die Fraktion, die am Wochenende gar nicht so viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen wird. Dazu gehört unter anderem Linda. Die besucht nämlich stattdessen das The Witcher-Konzert, das auch schon Annika die Tage begeistern konnte.

Bei Max und Tobi stehen dagegen analoge Spiele auf dem Programm. Ersterer will die neue D&D-Variante von Horrified ausprobieren. Außerdem wird er in einer netten Runde Fantastische Reiche versinken. Das Kartenspiel kann er euch nur empfehlen. Max schätzt daran, dass es grundsätzlich einfach aufgebaut, aber trotzdem komplex genug ist.

Bei Tobi steht dagegen Isle of Cats an – und das aus sehr gutem Grund. Er konnte nämlich neulich seine Tochter dafür begeistern und die fordert jetzt eine Revanche. Daneben freut er sich aber auch schon auf den Call of Duty: Black Ops 7-Multiplayer, da ihn schon die Beta überzeugen konnte.

Ich (Samara) habe auch Call of Duty auf dem Zettel, werde mir allerdings ganz entspannt die Kampagne vornehmen. Solltet ihr auch mit Kampagne oder Multiplayer loslegen, haben wir natürlich jede Menge Infos für euch, unter anderem in den oben verlinkten Artikeln.

Außerdem will ich ebenfalls mal in Where Winds Meet reinschauen und ein paar weitere gemütliche Stunden mit Retro Games verbringen.

Damit bleibt uns nur noch, euch absolut großartige freie Stunden zu wünschen (oder gutes Durchhalten für alle, die arbeiten müssen). Bleibt gesund oder werdet es!