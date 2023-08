Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen den größten neuen Rollenspiel-Hit

Wir stürzen uns an diesem Wochenende in das RPG, das den zweiterfolgreichsten Steam-Launch dieses Jahr feiert.

Ihr Lieben, das Wochenende steht vor der Tür und bietet wettertechnisch eine echte Wundertüte. Von Regen über Sturm bis hin zu Hitze kann alles dabei sein. Auf dem Sofa mit dem Controller in der Hand werdet ihr aber sowohl von Unwettern als auch vom Sonnenbrand verschont - und wir wollen wie jeden Freitag von euch wissen, welche Spiele es bei euch sein dürfen. Zudem gibt's natürlich unsere Tipps.

Das spielt die Redaktion

Los geht's heute mit Linda, bei der Final Fantasy 16 auf dem Zettel steht. Mit bisher 10 Stunden Spielzeit hat sie noch einiges vor sich.

Basti würde das Spiel dagegen gerne endlich beenden. Eigentlich stört es ihn, dass er immer noch nicht die Credits gesehen hat, womöglich wird dieses Vorhaben aber noch mal aufgeschoben. Beim leideschaftlichen Trophäen-Jäger könnten irgendwelche Platin-Titel wie DC League of Super-Pets oder ähnliches dazwischenkommen.

Auch Mary ist noch nicht ganz sicher, ob sie mit Clive loszieht. Zu 100% wird sie dagegen mit ihren beiden Katern Herbert und Fridolin spielen. Dass die beiden an erster Stelle stehen, versteht ihr bestimmt, wenn ihr mal einen Blick auf die Bilder werft:

Herbert ist der, der links mit der Backspace-Taste droht, Fridolin die Schlafmütze rechts.

Bei Eleen, die Final Fantasy längst abgeschlossen hat, steht dagegen ein anderes großes RPG auf dem Plan. Sie ist völlig in Baldur's Gate 3 versunken, das nach Hogwarts Legacy den zweiterfolgreichsten Steam-Launch 2023 hingelegt hat, was die Spielerzahlen betrifft. Für die PS5-Version müsst ihr euch aber noch bis zum 6. September gedulden.

Hier könnt ihr euch schon mal ein Talk-Video zum mächtigen RPG anschauen:

1:42:04 Setzt Baldur's Gate 3 zu hohe Rollenspiel-Maßstäbe?

Zu den vielen Fans, die bereits auf Steam zocken, gehört auch Annika. Sie hat in den letzten Tagen ein wenig mit den Charakteren experimentiert und sich schließlich für einen weiblichen Halbelf-Mönch entschieden. Daneben gibt's aber noch Kontrastprogramm mit der PayDay 3-Beta. Dafür schnappt sie sich auch Eleen und Rae.

Bei Rae stehen daneben aber noch ein paar andere Titel auf der Liste. Sie will sich in Season 5 von CoD stürzen und sich dem Chaos von Havoc hingeben. Daneben muss aber auch Platz für ein bisschen Halo Ranked sein. Falls dann immer noch Zeit ist, möchte sie Dave the Diver beenden. Der Indie-Hit hat sie bereits über 40 Stunden in seinen Bann gezogen.

Hier stellen wir euch den Titel vor, der auch noch einen Blick wert ist, nachdem der Summer Sale ausgelaufen ist:

Max tauscht dagegen den Bildschirm gegen den Küchentisch. Er ist am Wochenende bei Freunden und zockt Brettspiele, unter anderem Bloodborne. Die erste von 4 Kampagnen hat er schon absolviert und hat sie nach ein wenig Eingewöhnungszeit wirklich genossen.

Mit Chris bleiben wir bei Soulslikes. Er möchte erst mal noch den Wo Long-DLC abschließen, was aber nicht mehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Daneben läuft bei ihm die Evo (Evolution Championship Series), das weltweit größte Kampfspiel-Tournament.

Und ich (Samara) werde mich eventuell bemühen, Chris einzuholen und ebenfalls den Wo Long-DLC zu meistern. Der kleine Erweiterungs-Snack ist gut an einem Wochenend-Nachmittag zu schaffen, allerdings bin ich bisher noch nicht dazu gekommen, ihn überhaupt anzufangen.

Damit wünschen wir euch ein ganz wunderbares Wochenende mit den Spielen eurer Wahl (oder was auch immer ihr sonst so treibt). Passt auf euch auf!