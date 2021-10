Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Was Tobi an diesem Wochenende wohl in jeder Sekunde zockt, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Ab heute ist Halo Infinite für uns alle in der "Beta" spielbar und das lässt sich der Gute natürlich nicht zweimal sagen. Vor allem ist er gespannt, wie sich der frische Ansatz bei den Big Team Battle Matches spielt. Hier gibt es jetzt unter anderem Truhen mit besonders starken Waffen, die sich die Teams schnappen müssen.

Aber Tobi wird natürlich nicht allein in die Schlacht ziehen. Hannes, ich und Rae werden ihn unterstützen. Unsere Chefin zieht es zudem in Destiny 2. Hier knöpft sie sich zusammen mit Kollege Max einen neuen Dungeon vor. Vergangene Woche haben sich die beiden schon vier Stunden lang durch eine Mission gewühlt und sind dabei öfter gestorben als so manch Neuling in Dark Souls. Rae zwingt mich übrigens an dieser Stelle zu erwähnen, dass sie zusammen über 1600 Kills hatten. Beindruckend...

Bei Hannes stehen ebenfalls noch weitere Spiele am Wochenende auf dem Programm. Neben Halo will er nämlich weiter in Eastward durch malerische Pixel-Landschaften ziehen. Auch The Great Ace Attorney Chronicles hat es ihm etwas überraschend angetan, nachdem er zuletzt die Teile auf dem Nintendo DS gezockt hat. Die spannenden Detektiv-Krimis treffen aber auch noch heute einen Nerv bei ihm.

Eleen schnappt sich hingegen Life is Strange: True Colors, das sie vor wenigen Wochen bereits durchgespielt hat. Den Test von Linda, die heute ihren Ausgleich vom Wochenenddienst abbummelt, findet ihr auf der Seite. Eleen zieht es jetzt in den Prequel-DLC Wavelenghts, in dem ihr mehr über Steph erfahrt.

Und ich (Dennis) werde nach ein paar "gemütlichen" Matches in Halo Infinite einen der letzten großen Switch-Blockbuster des Jahres genauer unter die Lupe nehmen. Kann Metroid Dread mit den Genre-Highlights, allen voran Hollow Knight und den Ori-Spielen, mithalten? Meine Eindrücke gibt's dann kommende Woche im Test.

Nebenbei will ich auch noch ein paar Hot Wheels in Unleashed sammeln. Der Arcade-Racer macht mächtig Laune, an neue Spielzeugautos zu kommen ist allerdings dank Lootbox-System unnötig schwer.

Wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund!