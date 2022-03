Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Geschafft, Freitag! Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, wollen wir euch wie gewohnt verraten, welche Spiele uns privat aktuell beschäftigen. Wie immer würden wir uns riesig freuen auch von euch zu erfahren, welche Spiele die freien Tage über in der Konsole rotieren. Also sagt an, was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion der GamePro

Starten wir mit Hannes, der sich am Wochenende die volle Portion gute Laune gönnt und drei Mal dürft ihr raten, welches Spiel gemeint ist. Natürlich schnappt sich Hannes die rosarote Knutschkugel und zockt Kirby und das vergessene Land auf der Switch. Tobi hat das Spiel bereits durch und ist vom ersten 3D-Kirby mehr als begeistert. Wollt ihr euch übrigens ein paar Gratis-Items zum Spielstart schnappen, schaut mal hier:

Bei Eleen steht hingegen ein anderes aktuelles Spiel an und zwar Tiny Tina's Wonderlands, auf das sie schon seit dem Borderlands 2-DLC wartet. Leider haben wir die Konsolenversion erst heute zum Release bekommen, Eleen wird euch aber sicher Anfang kommender Woche auf dem Laufenden halten, ob ihr bei Spielstart die Konsole in Flammen aufgegangen ist. Wie das Spiel inhaltlich abschneidet, könnt ihr beispielsweise bei den lieben Kollegen der GameStar nachlesen.

Rae schnappt sich am Wochenende ein Spiele-Trio bestehend aus Kirby, Sea of Thieves und Fortnite. Letzteres hat sie erst vor zwei Wochen für sich entdeckt und mittlerweile im Battle Royale ihren aktuell meistgespielten Shooter gefunden. Das nur als coole Notiz am Rande: Epic hat mittlerweile über 50 Millionen an Spenden für die Ukraine gesammelt. Das ist einfach nur fantastisch.

Hier könnt ihr euch übrigens Tobis Testvideo zum neuen Kirby anschauen:

Leider kann ich euch heute vom Rest des Teams nicht berichten, da die eine Hälfe hüstelnd im Bett liegt und die andere Hälfte faul ihren Urlaub genießt. Grüße gehen raus an Linda!

Daher kommen wir schon zu mir (Dennis), der sich am Wochenende ebenfalls Tiny Tina schnappt, um mit Eleen ein wenig Koop zu zocken. Als großer Borderlands 2-Fan, der Teil 3 nach wenigen Stunden ignoriert hat, hab ich auf die Loot-Kost auch wieder richtig Lust. Ja und dann, dann werde ich mir weiter Marvel's Guardians of the Galaxy schnappen. Mittlerweile bin ich in Kapitel 10 angelangt und hab einfach eine gute Zeit. Mehr dazu bald in einem anderen Artikel.

Das war's von uns ihr Lieben. Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt mir gesund.