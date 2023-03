Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Basti, der weiter mit der PSVR 2-Brille auf dem Kopf durch Horizon Call of the Mountain kraxelt und zur Entspannung in Theatrhythm Final Bar Line den Taktstock schwingt.

Linda zieht es hingegen erneut in Zelda: Breath of the Wild, um ein wenig die entspannte Open World-Atmosphäre von Links' Abenteuer zu genießen, während Annika in Sons of the Forest einen gemütlichen Waldspaziergang unternimmt.

Annikas und Dennis' erster Versuch einer gemütlichen Hütte kann sich doch schon sehen lassen, oder?

Tobi stürzt sich am Wochenende so motiviert wie schon lange nicht mehr in die endlich erschienene dritte Season von Halo Infinite, wo sein Ersteindruck dank der neuen Maps und der neuen Waffe recht positiv ist.

Scharf geschossen wird wie gewohnt auch bei Rae, die es in die neue Fortnite-Season und Warzone 2 zieht. Ihr liebste Modern Warfare 2-Map Shipment darf die freien Tage über natürlich auch nicht zu kurz kommen, auf der sie aktuell viel Freude an Melee-Waffen gefunden hat.

Entspannter geht es hingegen bei Hannes zur Sache, der aktuell auf seinem Smartphone die Professor Layton-Spiele nachholt und gerade bei Teil 3 "Professor Layton und die verlorene Zukunft" angelangt ist. Passend dazu gab es in dieser Woche neue Infos zum direkten Nachfolger des Knobelspiels:

Unsere beiden Horror-Fans Samara und Eleen schnappen sich hingegen zur Vorbereitung auf das Resident Evil 4-Remake die heute erschienene Demo und versuchen dabei, den Ganado-Anstum im Dorf heil zu überstehen und Kettensägen zu parieren. Eleen will sich zudem mit Freund*innen weiter durch The Quarry gruseln.

Ich (Dennis) werde hingegen die Resi 4-Demo auslassen und mir zum Release die Vollversion schnappen, auf die ich mich schon riesig freue. Gespielt wird daher weiter Octopath Traveler 2, das mich als Fan rundenbasierter Rollenspiele weiter fesselt.

Das war es von uns, habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim gemütlichen Zocken.