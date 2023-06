Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen einen blutigen PS Plus-Geheimtipp

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los gehts mit Linda, die am vergangenen Wochenende aus gutem Grund (Final Fantasy 16) noch nicht zu Diablo 4 gekommen ist, die freien Tage über aber durchstarten will.

Auch Hannes schnetzelt sich weiter durch Sanktuario und hat es mittlerweile nach gut 30 Stunden über den ersten Akt hinaus gepackt. Mit Final Fantasy 16 und Zelda: Tears of the Kingdom zockt er sich nebenbei noch durch ein gefühltes Best of der aktuellen Hits.

Bei Tobi gehts ebenfalls mit Diablo 4 weiter. Vor allem will er nach längerer Pause aber mal wieder zum Start von Season 4 in Halo Infinite reinschauen.

Den 4vs.4-Multiplayer Crash Team Rumble hat sich Chris vorgenommen, den er bislang richtig klasse findet. Anonsten wird weiter das Remake von Layers of Fear gespielt, wo er mittlerweile im zweiten Teil angekommen ist.

0:46 Crash Team Rumble bringt PS1-Klassiker Crash Bash zurück: Alle Gameplay-Infos zum Release

Bastis Aufmerksamkeit gilt voll und ganz Final Fantasy 16, das ihm nach beendetem Demo-Abschnitt bislang richtig viel Spaß macht – auch, weil ihm der zu Beginn strikt lineare Aufbau des Spiels taugt.

Samara hat mittlerweile das Ende der Diablo 4-Story erlebt und hat sich ins Endgame vorgewagt, wo sie sich gerade noch mit dem Paragonboard vertraut macht. Wollt ihr darüber mehr wissen, schaut gerne einmal in den Guide von Kollege Stephan:

Mehr zum Thema Das Paragonboard in Diablo 4: Alles zu Knoten, Glyphen und Klassenbrettern von Stephan Zielke

Max hat hingegen ein wenig in seinem Backlog gekramt und zockt seit einigen Tagen mit großer Begeisterung das Action-RPG Vampyr, das es übrigens in PS Plus gibt. Laut Max ist es zwar wahrlich nicht perfekt und hat ein paar Logiklücken, die Story und Atmo gefallen ihm aber richtig, richtig gut.

Bei Rae wird neben Warzone 2 weiter Diablo 4 gezockt, wo sie sich auf WT 1 einen "unverwundbaren Build" gebastelt hat, den sie übers Wochenende auf WT 2 testen will. Auch Eleen will das Hack 'n Slay weiter im Couch-Koop zocken und ist nach ihrem FF16-Test weiter mit Final Fantasy 6 beschäftigt, weil ihr das klassisch rundenbasierte Kampfsystem nach wie vor am besten taugt.

7:48 Unser Testvideo zu Vampyr, dem blutigen Vampir-Rollenspiel

Bei mir (Dennis) kann ich die Liste kurz halten. Ich hab mir Montag frei genommen und werde komplett in Final Fantasy 16 versinken, das mir auch drei Stunden über den Demo-Abschnitt hinaus weiterhin unfassbar gut gefällt. Mein größter Kritikpunkt, der hoffentlich bald gefixt wird, sind die beiden technisch unsauberen Grafikmodi – allen voran das grausige Motion Blur im Qualitätsmodus, wo mir beim Spielen speiübel wird.

Davon ab sind Story, Kampfsystem und der schiere Bombast des Spiels ein absoluter Traum und ich freu mich schon wie ein Schnitzel auf den Feierabend, wenns weiter mit Clive durch Valisthea geht.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, bleibt gesund und ganz viel Spaß beim Zocken!