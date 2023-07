Was zockt ihr am Wochenende? Wir den größten Sommer-Hit des Jahres!

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Hannes, der sich nächste Woche in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet und vorab noch so viel Final Fantasy 16 wie möglich zocken will. Im Urlaub selbst wird dann ganz entspannt Dave the Diver auf dem Steam Deck gezockt – was übrigens sehr gut funktioniert.

Apropos Dave the Diver: Der Sommer-Hit 2023 steht auch bei Basti ganz hoch im Kurs, der sich nur schwer vom entspannten Mix aus Tiefsee-Erkundung, Fischfang und Sushi-Restaurant-Management lösen kann.

Noch nie von Dave gehört, dann schaut mal hier:

Eine Welle schwappt auch über Chris, allerdings seit Wochen die Retro-Welle. Nachdem er jüngst Killzone durchgespielt hat – das er recht enttäuschend fand – ist jetzt Killzone 2 an der Reihe. Die Daumen sind gedrückt, dass ihm der Teil mehr taugt.

So rein gar nichts mit Wasser und Wellen hat Tobis Spiel fürs Wochenende gemein. Der alte Dino-Liebhaber schnappt sich das jüngst erschienene Exoprimal und schaut, ob die teils absurde Action seinen Geschmack trifft. Davon ab wird im Hause Veltin aber auch analog gezockt. Tobi ist beim Prime Day schwach geworden und hat sich Uno Extreme gekauft.

Seine neuen Brettspiel-Empfehlungen findet ihr übrigens hier:

Während Annika mit viel Lust auf Game of Thrones-Drama und Action ihre erste Schritte in Final Fantasy 16 setzt, hat Eleen ihren alten Death Stranding-Spielstand wieder rausgekramt und will jetzt unbedingt das Ende erleben. Die Atmo des so außergewöhnlichen Postboten-Adventures hat sie direkt wieder gepackt, allerdings fällt es ihr verständlicherweise extrem schwer, sich erneut in die Story reinzufuchsen.

Bei Rae steht hingegen einmal mehr Warzone 2 und der Ranked-Modus von Halo Infinite an, allerdings auch Dave the Diver, das ihr wirklich sehr, sehr gut gefällt – auch, weil es so entspannt ist.

Und dann kommen wir zu mir (Dennis). Ich bin weiter fleißig am Pikmin 4 spielen, damit ich euch in der kommenden Woche vom neuen Switch-Exclusive berichten kann. Außerdem die Preview-Version eines weiteren Spiels. Welches das ist, dazu mehr in wenigen Tagen.

Das wars von uns. Habt einmal mehr ein fantastisches Wochenende, genießt die Sonne oder habt viel Spaß beim Zocken!