Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Jeden Freitag um 18 Uhr geht's auf GamePro um die Spiele, die uns und euch beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie immer verraten wir euch hier also, was wir die freien Tage über so zocken. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät euch außerdem diesmal Annika, was sie abseits von Spielen noch so beschäftigt.

Und natürlich wollen wir wie jede Woche auch wissen, was bei euch so über die Bildschirme flimmert, also: Was zockt ihr am Wochenende?

Das zockt die GamePro-Redaktion

Den Start legt diesmal Basti hin, der schon ein paar Tage in das PS5-Exclusive Stellar Blade reinspielen konnte und jetzt damit weitermachen will. Für ihn ist es genau die richtige Art Action-Spiel, weil es zwar ein paar Souls-Einflüsse hat, aber auf die fiesesten Mechaniken des Genres verzichtet und euch etwa beim Tod nichts wegnimmt.

Myki sucht ebenfalls die Soulslike-Herausforderung, für sie wird es aber das überaus putzige Souls-Spiel Another Crab's Treasure. Trotz knackiger Spielmechaniken seid ihr hier nämlich als süßer Einsiedlerkrebs unterwegs. Zur Entspannung will Myki außerdem noch etwas Roboquest und Disney Dreamlight Valley spielen.

1:11 Neues Soulslike ist von Sekiro inspiriert, aber lässt euch als süße Krabbe am Meeresgrund kämpfen

Auch Samara und Chris wollen noch ein bisschen mit dem süßen Einsiedlerkrebs den Meeresboden erkunden. Daneben frönt Samara aber auch ihrer neu entdecken Dragon Age-Liebe und will nach dem Ende von Inquisition jetzt auf dem Steam Deck in Dragon Age 2 versinken.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch unsere Annika, was sie abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht... Mr. & Ms. Smith Staffel 1 auf Amazon. Ich mag den Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt sehr und will der Serie daher auch eine Chance geben. Hört... Cover-Songs von Jensen Ackles, nachdem ich durch meinen Supernatural-Marathon mitbekommen habe, das er als Dean Winchester nicht nur hervorragend Dämonen jagen, sondern auch singen kann. Liest... Shaolin-Spirit von Shi Heng Yi. Vielleicht bringt es mir nicht nur die Philosophie der Shaolin näher, sondern lehrt mich sogar noch etwas fürs Leben. Spielt... Fallout 76. Nachdem ich mit der Amazon-Serie erst nicht warm wurde, habe ich sie endlich beendet. Staffel 1 hat mir letztendlich doch gefallen und motiviert, dem MMO noch einmal eine Chance zu geben. Seit dem Release hat sich ja sehr viel getan.

Mit Fallout 76 ist Annika übrigens nicht allein. Auch Rae will sich in das Online-Rollenspiel stürzen und daneben auch ihren Fallout 4-Spielstand nach dem "Next Gen"-Update mal wieder anschmeißen. Zuletzt steht auch noch Hades auf dem Plan, weil Rae irgendwie die Zeit bis zum Release des zweiten Teils überbrücken muss.

Für Tobi steht derweil wieder die Mischung aus analogen und digitalen Spielen an. Zum einen will er das entspannte Botany Manor endlich mal fertig spielen. Daneben kommt mit Harmonies aber auch ein neues Brettspiel auf den Tisch, das noch mehr Entspannung verspricht. Der schick gestaltete Puzzler lässt euch nämlich Landschaften bauen und darin Tiere ansiedeln.

Zuletzt wäre da auch noch ich (Eleen): Ähnlich wie Basti schnuppere ich noch ein wenig weiter in Stellar Blade rein. Da ich beim Spielen aber mehr an NieR Automata als an Souls-Spiele denke, krame ich auch noch Nier Replicant aus dem PS Plus Extra-Katalog hervor. Das wollte ich nämlich eh mal nachholen.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!