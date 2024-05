Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Jeden Freitag um 18 Uhr geht's auf GamePro um die Spiele, die uns und euch beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr, ihr Lieben! Das heißt nicht nur Wochenende, sondern für die meisten von uns auch: Zeit zum Zocken! Wie immer verrät euch die GamePro-Redaktion an dieser Stelle, welche Spiele die freien Tage über bei uns anstehen. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät diesmal außerdem Tobi, was ihn abseits von Videospielen noch beschäftigt.

Und natürlich wollen wir wie jede Woche auch wieder von euch hören, deshalb die übliche Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das zockt die GamePro-Redaktion

Den Start legt diesmal Annika hin, die nicht viel Neues zu berichten hat. Sie ist nämlich weiterhin in Kingdom Come Deliverance versunken und wird das wohl auch noch eine ganze Weile bleiben. Eigentlich würde sie gerne auch noch etwas Fallout 76 zocken, aber ob dafür Zeit bleibt, steht noch in den Sternen ...

Auch Myki ist voll und ganz in einem Titel versunken, nämlich Like A Dragon: Infinite Wealth, das sie jetzt auf ihrem neuen Rog Ally rauf und runter zockt und, wo vor allem die Gestaltung von Dondoko Island auf dem Plan steht. Es sollen aber nicht nur Videospiele an diesem Wochenende werden, denn auch ein paar echte Brettspiel-Klassiker wie Andor und Catan stehen auf ihrem Plan.

Basti schnappt sich derweil einen alten Favoriten, für ihn soll es die morgendliche Runde Beat Saber werden. Nachdem er das Rhythmus-Spiel zu lange hat schleifen lassen, vernichten ihn aktuell die BTS-Songs auf Experte und das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Daneben wird auch ein bisschen Fortnite gezockt, um Level zu grinden.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Tobi, was ihn abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Ich bin immer noch nicht mit der Fallout-Serie durch, stehe bei Folge 6. Außerdem will ich mir noch Land of Bad anschauen, was ebenfalls auf Amazon Prime Video läuft und mir schon von mehreren Personen empfohlen wurde. Hört: diverse Podcasts. Aktuell habe ich wieder eine kleine True Crime-Phase und mir diverse Folgen unter anderem zu Jack the Ripper angehört. Liest: Nach wie vor hauptsächlich vor, statt selbst, auf dem Nachttisch wartet aber Dragon Teeth von Michael Crichton darauf, dass ich mich damit mal näher beschäftige. Spielt: Durch meine kürzliche Sale-Empfehlung hab ich Lust bekommen, noch einmal Sniper Elite V2 durchzuspielen. Bin jetzt ca. in der Mitte der Kampagne und es ist immer noch einfach ein hervorragendes Spiel. Abseits davon ist fast der komplette Samstag für meine Brettspielgruppe verplant, mit der ich mich treffe, um Gloomhaven: Die Pranken des Löwen weiterzuzocken. Kapitel 6 und 7 warten!

Chris zockt aktuell fleißig weiter Another Crab's Treasure, auch wenn das Spiel für ihn ab der Mitte deutlich an Spannung nachgelassen hat. Sobald er das Ende gesehen hat, steht immerhin direkt Stellar Blade als nächster Action-Titel in den Startlöchern.

0:38 Stellar Blade: Das ist Hauptfigur EVE aus dem kommenden PS5-Exclusive

Etwas entspannter geht es bei Samara zu, die nach dem Ende von Dragon Age: Inquisition jetzt auf dem Steam Deck Dragon Age 2 nachholt. Nachdem sie schon das komplette Button-Layout umgestellt hat, muss sie aber auch mit dem Rest noch etwas warm werden – was schon damit anfängt, dass sie im zweiten Teil ihr Volk im Charakter-Editor nicht frei wählen kann, sondern "zwangsvermenschlicht" wird.

Und zuletzt gäbe es da noch Rae und mich (Eleen). Wir spielen beide wieder fleißig Hades, weil wir nach dem Ende des Technical Tests für Hades 2 nicht mehr abwarten können, dass die Fortsetzung endlich in den Early Access startet.

Das war es von uns, habt eine gute Zeit und ganz viel Spaß beim Zocken!