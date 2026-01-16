Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Der Was zockt ihr-Artikel geht im neuen Jahr in die zweite Runde.

Dennis Müller
16.01.2026 | 18:00 Uhr

Freitag, 18 Uhr. Zeit für den wöchentlichen Was zockt ihr-Artikel auf GamePro. Freitag, 18 Uhr. Zeit für den wöchentlichen "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid wohlbehalten durch die Woche geschliddert. Bevor bei uns in den kommenden Tagen die ersten Testphasen im neuen Jahr starten, wollen wir euch noch erzählen, mit welchen Titeln aus unseren Backlogs wir gerade viel Freude haben.

Und wir sind natürlich gespannt, welche Titel ihr gerade nachholt, welche ihr empfehlen könnt und welche euch nicht so abgeholt haben.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Da Kevin spontan die neue Grippewelle testet – gute Besserung auch an der Stelle – geht's mit Annika los, die zusammen mit GameStar-Franzi Split Fiction zockt und somit eines der besten Koop-Spiele aus 2025 nachholt.

Mit einem der besten Spiele aus dem Vorjahr ist auch weiterhin Eleen beschäftigt, die mittlerweile in der letzten Episode von Dispatch angelangt ist.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Da Mary aktuell nur wenig Zeit zum Zocken hat, ist sie weiterhin mit Metaphor: ReFantazio beschäftigt. Kein Wunder, Rollenspiele von Atlus sind bekanntlich ordentliche Klopper und auch hier können bis zum Ende mal gut und gerne über 70 Stunden verstreichen.

Ist am Wochenende noch etwas Freizeit über, will sie zusammen mit Rae Starbound spielen, wo sich die beiden gerade im Dekorieren ihres Raumschiffes verlieren.

Ein Blick in das Raumschiff von Mary und Rae aus Starbound. Das ist zwar noch nicht fertig dekoriert, schaut aber schon richtig gut aus. Ein Blick in das Raumschiff von Mary und Rae aus Starbound. Das ist zwar noch nicht fertig dekoriert, schaut aber schon richtig gut aus.

In der vergangenen Woche hatte ich euch ja erzählt, dass Linda ihren alten Game Boy Advance wieder flott gemacht hat. Und auf dem ist nach Minish Cap jetzt Pokémon Rubin gelandet.

Allerdings hat die Sache einen kleinen, unschönen Haken. Die interne Batterie ihres GBA-Moduls ist leer und damit sind sämtliche Zeitfunktionen im Spiel ausgesetzt. Zwar kann sie weiterhin ihren Spielstand sichern, aber beispielsweise keine Beeren mehr pflücken, da sie nicht mehr nachwachsen.

Mehr zum Thema
Ich hatte fast vergessen, wie viele Top-Spiele damals zum Launch des GBAs erschienen sind
von Linda Sprenger
Ich hatte fast vergessen, wie viele Top-Spiele damals zum Launch des GBAs erschienen sind

Bei Tobi wird am Wochenende natürlich wieder analog gespielt. Diesmal kommt Viticulture auf den Brettspiel-Tisch, in dem es um Weinanbau geht und das er euch nur wärmstens empfehlen kann. Digital geht's hingegen mit Metroid Prime 4 weiter.

Basti will hingegen zum ersten Mal überhaupt Stardew Valley spielen, und zwar im Koop. Ansonsten will er sich von Cup Heroes berieseln lassen. Einem, wie Basti sagt, ziemlichen miesen Mix aus Auto-Battler und Pachinko-Spiel, der aber dennoch durch seine motivierende Progression befriedigt.

Lily StarRupture

Lily The Great Villainess: Strategy of Lily hat es Myki gerade sehr angetan. Auch, weil es sie mächtig fordert.

StarRupture In StarRupture müsst ihr auf einem fremden Planeten überleben, in dem ihr unter anderem Industriekomplexe aufbaut.

Während Chris an seinem PC herumbastelt und sich eine neue 5070ti in seinen Rechner baut, die er vor der RAM-Krise noch abgestaubt hat, ist Myki mit dem richtig schweren rundenbasierten PC-Strategiespiel The Great Villainess: Strategy of Lily beschäftigt, das ihr mächtig Laune macht.

Und dann kommen wir zu unserem Social Media-Duo Nina und Irina. Während Nina gerade in StarRupture ihre Fabrik weiter ausbaut, will Irina Dragon Quest 2 platinieren, bevor das Remake von Teil 7 erscheint.

Und dann kommen wir abschließend noch zu mir (Dennis), allerdings kann ich nur verraten, dass ich bereits mit dem ersten GamePro-Test beschäftigt bin. Ihr könnt ja gerne einmal raten, welches Spiel es sein könnte. Als kleiner Tipp: Es ist (noch) nicht Resident Evil Requiem!

Habt ein wundervolles Wochenende, bleibt mir gesund und habt ganz viel Spaß beim Zocken!

