Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist... Donnerstag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel.

Bedingt durch den anstehenden Feiertag erscheint der "Was zockt ihr"-Artikel heute bereits am Donnerstag – und das auch noch im alten Format! Ihr kennt das Spiel. Von uns gibt's coole Empfehlungen und einen Einblick in unsere aktuellen Lieblingsspiele.

Im Gegenzug wollen wir natürlich von der GamePro-Community wissen, welche Spiele euch aktuell begeistern. Also dann, los geht's!

Das zockt die Redaktion der GamePro

Samara stapft in der Crimson Desert natürlich noch immer weiter fleißig durch die Wüste. Allerdings hat sie mit Vampire Crawlers ein zweites Spiel gefunden, das mit seinem motivierenden Gameplay-Loop gerade um ihre Aufmerksamkeit buhlt.

Den rundenbasierten Deckbuilder kann sie daher nicht nur Survivor-Fans empfehlen. Zumal sich Crawlers auch im Game Pass tummelt.

1:02 Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger

Autoplay

Auch Basti ist von Crawlers bislang schwer angetan und hat seine helle Freude damit zu sehen, wie die Schadenszahlen auf dem Bildschirm immer größer und größer werden.

Kevin steht nach Platinieren von Saros gerade vor einem kleinen Dilemma. Nach der flotten Bullethell-Action spielt sich alles andere einfach sehr träge. Einzig Diablo 4: Lord of Hatred kann da noch mithalten, daher geht's auf ins neue Addon.

Stephan hat euch übrigens die besten Klassen herausgesucht:

Diablo 4 Tierlist: Die besten Klassen für Lord of Hatred und Season 13 von Stephan Zielke

Mary ist derweil bei Rune Factory: Guardians of Azuma gelandet. Zwar findet sie die Charaktere des RPGs teilweise richtig flach, dennoch ist der Titel perfekt dafür geeignet, ihn nebenbei entspannt zu zocken und ihre Hoffnung beruht darauf, dass die Story schon bald anzieht.

Bei Tobi steht übers lange Wochenende Großes an. Auf einem Junggesellenabschied wird Sanbox VR gezockt. In voller Montur mit Westen und Sensoren ausgestattet geht's damit in Zombie- und Fantasy-Szenarien.

Myki hat hingegen eine neue JRPG-Reihe für sich entdeckt: YS 8: Lacrimosa of Dana. Das actionreiche Kampfsystem gefällt ihr sogar so gut, dass sie das gerne auch beim nächsten Xenoblade sehen würde.

Mit Elementallis hat Hannes ein neues 2D Zelda-like für sich entdeckt, das mit einem coolen Elementar-System daherkommt, das ihn sogar an Breath of the Wild erinnert.

Und dann kommen wir zuletzt noch zu mir (Dennis). Bei mir ist am vergangenen Sonntag Darwin's Paradox im Einkaufswagen gelandet und bislang gefällt mir der 2D-Rätsel-Sidescroller richtig gut. Allein schon der Punkt, mal einen tintenversprühenden, an Decken langwatschelnden Oktopus zu spielen, ist cool.

Steuern tut sich das Ganze zwar etwas unpräzise, dafür schaut das Spiel schick aus und ist bislang ein kurzweiliger Spaß für zwischendurch.

Das war's von uns. Habt einen entspannten Feiertag und ein schönes Wochenende und berichtet uns von euren aktuellen Lieblingsspielen.