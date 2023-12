Was zockt ihr über die Feiertage? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Das lange Feiertags-Wochenende steht an und bevor ich euch verrate, welche Spiele uns aktuell bei Laune halten, eins vorab: Habt ein wundervolles Weihnachtsfest, ihr Lieben, und erholt euch gut! An dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die den Artikel Woche für Woche mit ihren Kommentaren mit Leben füllen.

Ich hoffe, euch geht es genauso, aber es macht immer wieder Spaß, in den Nachrichten zu schmökern. Für das kommende Jahr haben wir ein kleines Upgrade des Artikel geplant, also seid gespannt auf das, was da kommt.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Start macht unser Neuzugang Myki, die in Monster Hunter World ein paar "Dinos" vermöbeln will und über die Feiertage endlich mehr Zeit hat, um mit Remnant 2 eines der besten Actionspiele des Jahres zu zocken.

Weiter geht's mit Hannes, der sich sein neues Steam Deck schnappt und Coral Island und House Flipper 2 spielt. Abseits davon lässt er sich einfach davon überraschen, worauf er spontan Lust hat. (ich hätte da ja einen ganz guten Vorschlag ...)

Samara will ebenfalls ganz viel auf ihrem frischen Steam Deck zocken – ihr merkt's, vielleicht sind wir alle ein bisschen sehr verliebt in den Handheld-PC von Valve. Auf dem Plan steht, Stardew Valley und Dark Souls Remastered mit Mods zum Laufen zu bringen. Doch damit nicht genug. Zudem wird weiter House Flipper 2 und Sticky Business gespielt und die wöchentliche Souls-Dosis mit Bloodborne und Wo Long eingenommen. Ihr merkt, da hat jemand viel Freizeit zwischen den Jahren.

Bei Basti geht's ebenfalls auf dem Steam Deck mit Ori and the Will of the Wisps weiter, das auf dem OLED-Screen einfach nur grandios aussieht und für uns zu den besten Spielen zählt, die ihr auf der Hardware zocken könnt.

Annika wird die Feiertage auf ihrer Meta Quest 2 Beat Saber zocken, um ihren Eltern das Spiel genauer vorzustellen. Ansonsten landen Starfield und Hogwarts Legacy im Laufwerk, da für sie Harry Potter einfach zu Weihnachten gehört, wie der tägliche Genuss einer kompletten Packung Dominosteine.

Bei mir wird die Feiertage über Hollow Knight gezockt, damit die Wartezeit auf Silksong schneller vergeht.

Eleen hat sich zunächst vorgenommen, Control durchzuspielen. Mit dem Action-Adventure ist sie zwar erst im zweiten Anlauf warmgeworden, dafür hat sie jetzt besonders viel Spaß im Oldest House.

Ist das geschafft, geht es bei ihr mit Cyberpunk 2077 los, das sie sich (schlauerweise) bis Version 2.1. aufgehoben hat. Im Koop wird zudem mit der Freundin Monster Hunter World gespielt. Bei den beiden ist nach den Game Awards erneut der große Hype ausgebrochen.

Bei Linda kursiert das große Life Sim-Fieber und über Weihnachten wird fleißig Coral Island und Roots of Pacha gezockt, die beide übrigens im GamePro-Test fantastische 90 Punkte abgestaubt haben und so zu den bestwerteten Spielen 2023 zählen.

Rae ist über Weihnachten bei ihren Eltern und spielt einmal mehr Hades, Baldur's Gate 3 und Sticky Business auf dem Steam Deck. Allerdings steht der Plan noch auf dünnem Gerüst, da der jüngst gestartet Steam Sale die Pläne kurzerhand noch über den Haufen werfen könnte.

Und dann kommen wir abschließend noch zu mir (Dennis). Da ich die kommenden drei Wochen ans andere Ende der Welt fliege, ist nur das Steam Deck im Gepäck. Gezockt wird mal wieder Hollow Knight. Wer weiß, vielleicht muss ich das Metroidvania einfach zehnmal durchspielen, bis Silksong erscheint. Teste das für euch aus! Mit Baldur's Gate 3 wird aber auch endlich angefangen (jetzt wirklich) und Coral Island ist jüngst dank Angebot in den Warenkorb gewandert.

Das war es von uns. Habt eine fantastische Weihnachtszeit und da ich erst 2024 zurückkomme, habt einen guten (und sicheren) Rutsch ins neue Jahr.