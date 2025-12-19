Was zockt ihr über Weihnachten? Das sind unsere Empfehlungen

Das Wochenende und die Feiertage stehen an. Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel.

Eleen Reinke
19.12.2025 | 18:00 Uhr

Die nächsten Tage sollten hoffentlich sehr viel Zeit zum Zocken bieten. Die nächsten Tage sollten hoffentlich sehr viel Zeit zum Zocken bieten.

Ihr Lieben, heute steht der letzte Freitag vor den Feiertagen an. Das bedeutet hoffentlich ein paar besinnliche freie Tage, aber vermutlich auch ein wenig Stress, falls ihr Weihnachten, Chanukka, Yule und Co. feiert. Wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem Zeit zum Zocken findet und sind gespannt, was bei euch auf dem Plan steht. Hier gibt es erstmal unsere aktuellen Lieblingsspiele.

Das Spielt die GamePro-Redaktion

Die Redaktion ist vor den Feiertagen schon ein wenig ausgedünnt, ein paar Leute halten aber noch die Stellung. Fangen wir direkt mit Kevin an, der dank der kürzlichen Ankündigung von Divinity gerade richtig gehypt auf cRPGs ist. Entsprechend schnappt er sich mal wieder Pathfinder 2, in dem er frisch einen neuen Run gestartet hat.

Vielleicht zieht es ihn aber auch direkt in die Divinity-Reihe, er schielt nämlich auch auf die PS5-Version von Divinity: Original Sin 2, die ebenfalls frisch erschienen ist.

Video starten 1:11 Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2

Basti will dagegen die freie Zeit nutzen, um möglichst viele Titel von seinem Backlog des Jahres abzuarbeiten. Ganz vorne auf der Liste stehen dabei Donkey Kong Bananza und Metroid Prime 4. Daneben will er auch das Rhythmusspiel Bits & Bops beenden.

Myki gönnt sich derweil eine kleine Pause, zumindest mental. Sie ist nämlich frisch mit Metaphor: ReFantazio durch und muss über das Spiel erstmal eine Weile nachdenken. Darum schreibt sie sich mit Whisper of the House und Cozy Caravan zwei sehr gemütliche Spiele aufs Blatt. Aber auch Monster Hunter Stories soll über die Feiertage als Vorbereitung auf den dritten Teil noch gezockt werden.

Samara schmeißt wenig überraschend wieder den DLC zu Nightreign an. Besonders die neue Super-Variante eines der DLC-Bosse feiert sie dabei und findet ihn deutlich epischer als seine Standardvariante. Daneben macht sie es sich mit dem Winter-Update von House Flipper 2 gemütlich.

Bei Linda steht derweil aktuell gar nichts an Spielen auf dem Plan. Stattdessen plant sie über die Feiertage vor allem, Staffel 2 der Fallout-Serie zu gucken.

Auch ich (Eleen) bin noch ein wenig unentschlossen. Einerseits geht es mir ähnlich wie Kevin und ich habe Lust, meinen Divinity: Original Sin 2-Spielstand mal wieder aufzunehmen. Gleichzeitig hatte ich mir bald mal wieder einen neuen Durchlauf in Disco Elysium vorgenommen. Und dann wäre da eigentlich auch noch Cyberpunk 2077, das schon seit Ewigkeiten ganz oben auf meinem Pile of Shame liegt ... Hilfe.

Habt ein paar wundervolle freie Tage, ein entspanntes Fest, wenn ihr denn feiert und wir sehen uns allerspätestens im neuen Jahr wieder!

